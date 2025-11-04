嵐がデビュー日の３日、生配信「生配信だヨ嵐会２０２５」を公式ファンクラブサイトで行った。

昨年のデビュー日はメンバー５人の手と声だけの動画が公開されたが、今年は５人そろって顔出し出演が実現。メンバー全員での生配信は、２０２０年１２月３１日の活動休止前生配信ライブ以来、１７６８日ぶりとなる。

嵐は来春のコンサートツアーをもって活動終了を発表しているが、この日の生配信ではコンサートに関する具体的な情報はなし。それでも「ファンは５人そろった嵐を見られたこと、休んでいてもビジュアルが変わらない大野（智）を見られたことに喜んでいます」とはある芸能関係者。それだけ嵐という存在感の大きさを見せつける形となった。

気になるのは今年のＮＨＫ紅白歌合戦への出場があるのかどうかだ。もし出場すればグループとしてラストとなるだけに、関心の的となっている。音楽関係者の話。

「嵐が今年５月に活動再開を表明して以来、紅白関係者はそれとなく嵐サイドに接触を図っていると言われていました。一時期は出場する方向で話が進んでいるとみられていましたが、どうもここにきて雲行きが怪しくなっているのです」

その理由は大野だという。

「まだ精神的にも肉体的にもテレビに出て歌う状態ではないというのです。本来であれば、秋から冬にかけて各局の音楽特番に出演してもおかしくありませんからね」

実際、今月１３日に放送される「ベストヒット歌謡祭」（日本テレビ系）に嵐の名前はない。

だが、望みもある。この日の配信で大野は「徐々にどんどん楽しいことを届けられるようにこっちも考えていくので、期待して待っていてください」と前向きな発言をしているからだ。

「やはり嵐が出る出ないで視聴率、そして注目度は大きく変わってくる。紅白側はギリギリまで交渉を続けるそうです」（芸能プロ関係者）

この前向きな発言と紅白のギリギリの粘りに期待したいところだ。