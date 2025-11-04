ボクシングの元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（３６＝フィリピン）を巡る狃殿腟刃猫瓩、さらなる波紋を広げている。カシメロは１０月２５日に開催された興行「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」のキルギス大会で亀田京之介（ＭＲ）と対戦。０―３の判定負けを喫した。

母国フィリピンのメディア「デーリー・トリビューン」は、ＧＡＢ（フィリピン国コミッション）のフランシスコ・リベラ委員長がカシメロの八百長疑惑について、「調査を開始する」と述べたことを報道。カシメロの兄でトレーナーのジェイソン氏がＳＮＳの投稿（現在は削除）で意図的な敗北をにおわせる発言をしたと伝えている。

英メディア「ワールド・ボクシング・ニュース（ＷＢＮ）」も「カシメロ 八百長疑惑の調査に直面」と報道。疑惑の内容を伝えた上で、かつてカシメロのプロモーターだったＭＰプロモーションズのショーン・ギボンズ氏への独占インタビューを掲載した。

その中で、ギボンズ氏は「これは（カシメロの）数ある愚かな決断の一つにすぎない」「彼にはコーチ兼トレーナーの兄（ジェイソン氏）がいるが、その兄が『わざと負けている』という話を流した。何か計画の一部だからだと。彼らは、ただただ愚かな人間だ」と斬り捨てた。

その上で「ＭＰプロモーションズでジョンリルをプロモートしマネジメントしていた頃、彼は３つの世界タイトルを獲得し、１０か国で勝利を収めた。ベルトを獲得し防衛もしたが、その後ＭＰプロモーションズ外部と彼の兄から、我々より詳しいと思い込んだ者たちによる愚かな助言を受けたのだ」と痛烈に批判する。

さらに、ギボンズ氏は以前にカシメロが世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と対戦する予定だったことから「本当に、本当に悲しい。周囲の無知な人間から身を守れないこともあるからだ。状況を十分に理解していない選手は時に誤った判断を下す。彼は井上尚弥が対戦した全選手の中で、最も井上を倒す可能性を秘めていた男だった。まさに本命だったのだ！ カシメロは井上戦まであと１か月というタイミングでコロナが発生し、その後も（周囲から）悪い助言を多く受けたせいで復活もかなわなかった。だが、そういうこともある」と嘆いた。