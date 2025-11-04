世界ヘビー級王座奪回に成功したＷＷＥの猗慎佞離リスマ瓧達優僖鵐（４７）の振る舞いが、ＳＮＳ上で話題を呼んでいる。

パンクは１日（日本時間２日）の「サタデーナイツ・メインイベント」（ユタ州ソルトレークシティー）でジェイ・ウーソを破り、セス・ロリンズの負傷欠場で空位となっていた同王座を奪取。３か月前にロリンズにＭＩＴＢの権利を行使され、王座奪取からわずか５分で手放したベルトを取り戻したが、入場時に着ていたジャージーにも注目が集まっている。

ジャージーの右胸には「Ｄｕｋｅ」の文字が刺しゅうされていた。これは１０月１７日に死去したＭＭＡコーチのデューク・ルーファスさん（享年５５）を追悼したものだという。デュークさんは米キックボクサーで、Ｋ−１や総合格闘技（ＭＭＡ）にも参戦したことがあるリック・ルーファスの弟で、自身もキックボクサーとして活躍した後、ＭＭＡのコーチに転向。ＭＭＡの最高峰・米ＵＦＣの王者を育てるなどした名トレーナーだが、パンクもデュークさんの犇気┿勠瓩世辰燭里澄

パンクは２０１４年１月にＷＷＥを退団すると、ＭＭＡに転向。１６年１月と１８年６月に、ＵＦＣのオクタゴンに挑戦した。結果は２連敗だったが、その際にプロレスラーのパンクにＭＭＡを指導してくれたのがデュークさんで犹嫋↓瓩了爐鯏蕕漾¬樵阿鬟献磧璽検爾頬イい海鵑世箸澆蕕譴討い襦

さらには試合後に自身のインタスタグラムにポストした写真も、米プロレスファンの間では注目の的に。「サタデーナイツ・メインイベント」で、世界ヘビー級ベルトを巻いたパンク、ティファニー・ストラットンに圧勝して新ＷＷＥ女子王者となったジェイド・カーギル、ドリュー・マッキンタイアを下して統一ＷＷＥ王座を防衛したコーディ・ローデスに加え、第３ブランド・ＮＸＴのＮＸＴ王者リッキー・セインツと、現王者４人が笑みを浮かべて記念写真に納まったものだ。

実はこの４人全員、前の所属がライバル団体の米ＡＥＷで、パンクも「俺たちを見てみなよ」と意味深なコメントを投稿している。これには「笑顔に囲まれた中で、パンクはひと際目立っていた。バックステージでのトラブルでＡＥＷを解雇され、後にトニー・カーンと同団体を公然と批判した男が、元ＡＥＷの同僚たちの傍らでニヤリと笑っていた――静かに正当性を認められたように」（「ケージサイド・シーツ」）と、解説する米プロレスメディアもあるほどだ。

もちろんファンもかんかんがくがくで、両団体のファンの間で議論にさえなっている。それだけ、４７歳で再び世界のプロレス界の頂点に立ったパンクの影響力はすさまじいということだろう。