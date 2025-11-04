タレントの和田アキ子（７５）がレギュラー出演するＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜午前１１時４５分）が来年３月に放送終了することになった。和田は「おまかせ」で世相を斬ってきたが、下半身の痛みや名前のド忘れが見られたりするなど、満身創痍だった。

和田は２日放送の「おまかせ」で、番組が来年３月で放送終了することを発表した。先月で放送４０周年を迎え「これが一番いいタイミングだな」と思ったという。

番組は１９８５年１０月に放送開始され、和田は世相を斬ってきた。時に犲左性瓩靴銅婪瓩垢訃賁未發△辰拭

和田は今年２月放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜午前１１時）で、「おまかせ」の放送４０周年について言及。「新しいことをするとか、やめるとかにしても、だいぶ前に言わなきゃダメなんですよ」「４０年でもともと…」などと言って口ごもる場面があった。芸能界では、このシーンが「おまかせ」の狃わり際瓩鮗┷兇靴討い燭噺世錣譴討い拭

状態は満身創痍だ。

２０２３年に膝関節の手術、昨年に股関節の手術、今年に目の手術と３年連続で手術を受けたことを当時の出演番組で発表している。具体的な症状は歩行困難や視力低下だ。今年５月放送の「――１０００回」では、身体障害者手帳４級を所持していることを明かしていた。

テレビ局関係者の話。

「アッコさんの状態はかねて心配されています。昨年６月には手でヒザ辺りを押さえて『アイタタタ…』と漏らしたり、最近では今年９月に『え〜っと…』と人名をド忘れしたりする場面があって。これらの状態で生放送番組に毎週出演し、よく頑張っていたと評価されていたんです」

「おまかせ」は出演者の肩書にこだわりを持っている。和田は「ＭＣ」ではなく「レギュラー」で、カンニング竹山や出川哲朗、勝俣州和ら出演回数の多いタレントは「準レギュラー」と称している。これは、和田にはＭＣとして番組を仕切ってもらうのではなく、レギュラーとして世相を斬るトークをしてもらいたいとの思いを番組サイドが込めているとされる。本人もその思いに応え、番組を盛り上げてきた。

和田は２日放送の「おまかせ」で「まだ歌も頑張りますし、明るく楽しく生きて行きたいと思っています」と笑顔を見せた。