“お花モチーフ”が可愛い♡【ZARA】大人こそ狙いたい「きれいめアイテム」

「レディライク」や「ロマンチック」がトレンドキーワードに挙がっている今シーズン。【ZARA（ザラ）】からは、お花モチーフが大人可愛い「きれいめアイテム」が続々発売中。今回は、大人にこそ似合うデザインをピックアップしました。フラワーディテールのスパンコールとビーズが煌めくニットジャケットや、1枚でサマ見えするクラシカルな花柄プリントワンピなどが登場します。

大人に似合うお花モチーフニットジャケット

【ZARA】「ビーズニットジャケット」\7,990（税込）

キラキラ煌めくスパンコールとビーズで、お花を表現したニットジャケット。都会的でスタイリッシュな印象を与えるグレーとの組み合わせが、大人っぽくきれいめな雰囲気を演出。スッキリとしたコンパクトシルエットで、ワイドパンツやフレアスカートもバランスよく着こなせそうです。

さりげなく可愛い！ 最旬フリンジスカート

【ZARA】「フリンジ刺繍入りサロンスカート」\17,990（税込）

お花モチーフをさりげなく取り入れたいなら、同系色で花柄刺繍を施したこちらのスカートがおすすめ。裾にあしらったたっぷりのフリンジが、トレンド感アップをサポート。深みのあるバーガンディカラーがエレガントなムードも醸し出します。ジーンズやワイドパンツを合わせたレイヤードコーデも楽しめるため、秋コーデのバリエーションがグンと広がりそう。

1枚できれい見えを狙える花柄プリントワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION フローラルプリント柄ワンピース」\8,590（税込）

1枚サラッと着るだけでトレンドコーデが完成する花柄ワンピは、服装選びに迷ったときの救世主になりそう。シックな配色のクラシカルな花柄プリントで、ガーリーになりすぎず、きれいめに着こなせるのもミドル世代に嬉しいポイント。黒いロングブーツを合わせて、モードに決めるのが今の気分かも。

楽ちんおしゃれを楽しめるバレリーナシューズ

【ZARA】「フラワーレザーバレリーナシューズ」\10,990（税込）

レザーで花びらを表現したデザインが新鮮なバレリーナシューズは、周りと差がつくおしゃれを楽しみたいミドル世代にイチオシ。こっくりとしたブラウンカラーが、秋ムードもトレンド感も盛り上げます。ヒール1cmのフラットタイプなので、歩きやすさも期待できます。

