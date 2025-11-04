巨人の２軍バッテリーコーチに田口昌徳氏（５５）が就任することが３日、分かった。ソフトバンクやロッテなどこれまでパ・リーグ４球団でコーチを担い、２３年からはホークスジュニアアカデミーのコーチを務めていた。選手時代を含めて、セ・リーグのチームに所属するのは初めてとなる。

現役時代は日本ハム、ソフトバンクで通算５３４試合に出場。引退後は１、２軍でのバッテリーコーチに加え、スカウトも経験した。１５年に楽天、１６年に西武でコーチを務めた際には橋上オフェンスチーフコーチとも共闘しており、１０年ぶりに同じユニホームに袖を通すことになる。明るく、情熱を持って選手と向き合う指導者だ。

巨人の捕手陣は岸田、甲斐、小林、大城卓と層が厚いが、山瀬や喜多、大津、坂本達など多くの若手捕手もひしめく。２軍からも新星を送り出すことが期待される。

◆田口 昌徳（たぐち・まさのり）１９７０年８月２６日、茨城県生まれ。５５歳。藤代紫水から駒大を経て９２年ドラフト４位で日本ハムに入団し、９６年には自己最多１０１試合に出場した。０２年６月にトレードでダイエーへ移籍し、０５年限りで現役引退。０６年以降はソフトバンクでコーチやスカウトなどを務め、１５年からは楽天、西武、ロッテのコーチを歴任。西南学院大、環太平洋大でも指導者を担った。２３年からはホークスジュニアアカデミーのコーチを務めていた。