巨人の来季の２軍監督に今季ＤｅＮＡで野手コーチを務めていた石井琢朗氏（５５）が就任することが３日、分かった。２０、２１年に巨人でコーチを務めて以来、５年ぶりの復帰となる。熱い指導に定評があり、若手育成を託す。

石井氏は現役時代、投手から内野手に転向し、猛練習を重ねて通算２４３２安打を放った。９８年は横浜（現ＤｅＮＡ）でマシンガン打線の一員として日本一を経験した。１２年に広島で現役引退後は、広島、ヤクルト、巨人、ＤｅＮＡで一度もユニホームを脱ぐことなく指導者としての道を歩んできた。コーチとしての肩書も内野守備、走塁、打撃などさまざまで経験豊富。丸（現巨人）、鈴木（現カブス）、村上、岡本らを強打者に育てた。

巨人は今季、１軍が貯金１のリーグ３位で優勝を逃した。主力に故障者や離脱が続出する中で、２軍から昇格した若手が定着できなかった。イースタン・リーグは独走優勝も、球団はさらなる戦力底上げへ改革を実行。フロント入りを打診した桑田２軍監督が電撃退団となり、１０月２９日のコーチングスタッフ発表時には２軍監督は未定となっていた。そんな中で同２８日にＤｅＮＡを退団した石井氏にオファーを出した。

石井氏は巨人コーチ時代には打撃投手として熱投するなど、選手とともに汗を流しながら助言し、指導していた。現在の巨人には飛躍の可能性を秘めた有望な若手が多くいるだけに、手腕に期待がかかる。

◆Ｇで選手経験のない２軍監督 選手時代に巨人でプレー経験のない２軍監督は過去に２人いる。１９５１、５２年に松竹の監督、５３年に洋松の総監督だった新田恭一は、５４年から巨人のコーチに就任。松竹でも選手経験はなかったものの、５５、５７年に巨人で２軍監督を務めた。

１７年には斎藤雅樹２軍監督の１軍投手コーチ昇格に伴い、シーズンの後半戦から内田順三巡回打撃コーチが就任。ヤクルト、日本ハム、広島の３球団でプレー後は前田智徳、松井秀喜、阿部慎之助らを育て上げ、この年４番で使い続けた岡本和真も翌年から１軍のレギュラーに定着した。

◆石井 琢朗（いしい・たくろう）１９７０年８月２５日、栃木・佐野市生まれ。５５歳。足利工２年時、夏の甲子園に投手として出場。８８年ドラフト外で大洋（現ＤｅＮＡ）に入団。投手で通算１勝４敗、９１年オフに内野手転向。９８年に最多安打と盗塁王でチームを３８年ぶりの日本一に導いた。２００９年から広島に加入。１２年限りで現役を引退し、広島、ヤクルト、巨人でコーチを歴任し、２２年から今季までＤｅＮＡでコーチを務めた。