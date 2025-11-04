オリックス・山下舜平大投手（２３）が「投げ込みの秋」を過ごす。森らとともに３日、６日からの高知キャンプへの２年ぶり参加が発表された右腕。成長過程による腰の不調を乗り越えた今季を経て「来季は一年間、投げることが目標。けがをしない体づくりと、レベルアップを」と、自身初のシーズン完走への土台づくりを誓った。

「せっかく野球に一日中打ち込める期間。朝から晩までやり込みたい」。過去２年の同時期は、第三腰椎分離症のリハビリが中心だった。２３年の１軍デビュー後は初めて「完全体」で臨む今秋は、なるべく投球練習や遠投に時間を使い、フォームを体に染み込ませる計画。厚沢投手コーチは「球数（のノルマ）も指定する。ペータは投げられるようになったので、オフも投げ続けてほしい」と、山下と同じベクトルの方針を定めた。

１日（日本時間２日）のワールドシリーズでＭＶＰに輝いたドジャース・山本からは「同じ環境でやった投手なので、誰にでも可能性はある」と刺激をもらった。この日は、大阪・舞洲で立ち投げをした１６１キロ右腕。「（来季は）もう、始まっている」とさらなる飛躍を見据え、土佐で充実の汗を流す。（南部 俊太）