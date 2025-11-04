阪神・石井大智投手（２８）が３日、スポーツ報知に手記を寄せた。プロ５年目の今季はＮＰＢ新記録の５０試合連続無失点、さらに球団新記録の４９回連続無失点を樹立するなど、５３試合の登板で防御率０・１７と異次元の数字を残してリーグ優勝に貢献。それでも「いまひとつ」と来季に向けて進化の余地があると前進する最強リリーバーは、不屈の精神の根幹にある東日本大震災の記憶を思い返した。

ファンの皆さん、１年間応援していただいて本当にありがとうございました。（日本シリーズ第５戦で）打たれたから言うわけじゃないんですけど、登板した４試合の中で力の差を感じていました。柳田選手に対してベストを尽くして投げ切れたと思ったボールを打たれて、明らかに力負け。野球の残酷さを知ったというか、本当に通用しなかった。でも、別に野球人生が終わったわけじゃない。来年に向けて、抑えるために頑張っていきます。絶対に日本一になります。

今年を振り返ると本当に充実した１年になったんですけど、足りないものと来季につながるものも見つけられました。５３試合の登板は少ないですし、昨年より平均球速が２キロ弱も落ちています【注１】。どういう筋肉の収縮をバッターに促していくか【注２】。勉強してきた自分の体の構造のことを考えながら、相手のタイプによって攻め方を変えたり、そういったことはできたんですけど。バッターが絶対に打てないな…とか。エグさというか、そのへんはまだ「いまひとつかな」と感じています。

Yｏｕ Tｕｂｅに「ＰＩＶＯＴ（ピボット）」【注３】というチャンネルがあるんです。上原浩治さんと斎藤隆さんが話している動画の回があって、上原さんと自分はすごくシンクロする部分があるなと感じました。技術の高さは全然違いますけど、上原さんはストライクゾーンの四隅にどうやって投げるか、またフォークの高さを意識するかという話をされていて、僕はどっちかというと（左右高低それぞれ）二分割でしかまだ考えられていない。まだまだ上のレベルにいけると思いました。

トレーニングも少し変えようかなと思っています。１１月と１２月は筋肥大の時期で、１月からはＶＢＴ【注４】という別のメニューを、今までより時間をかけてやっていく予定です。重いものをより速いスピードで上げられると、物理的に一番仕事量が多い。ただ、筋肉の収縮を意識しながら野球のパフォーマンスに還元しようと思った時に、ある程度は筋力が必要なので筋肉を大きくしていくこともすごく大切。自分のヒエラルキーの一番下を大きくしていくイメージです。

普段あまり考えることはないですけど、もしプロ野球選手になっていなかったら建築関係の仕事に就いていたかもしれないです。中学１年生の時に東日本大震災を経験して…。震源と反対の秋田に住んでいたので津波は大丈夫でしたけど、僕の家は少しヒビが入って停電も続きました。停電が収まってテレビをつけたら、人や建物が津波にのみ込まれて流される悲惨な映像が…。もともと建築に興味があって地震に強い建築物を造りたいと思い、決めたのが秋田高専への進学です。

卒業研究は「地震の木造建築の耐震等級による被害の規模」というもの。卒業後は大学に編入して野球を続けるか、社会人野球か。プロになりたいという強い気持ちで最終的に独立リーグ行きを選ぶんですけど、今もあの時に見た光景というのは心の中にあります。やっぱり、生きさせてもらっている身としては人生を全うするべきですし、一分、一秒も無駄にできないです。自分が良くなるため全てに力を注いで毎日毎日、考えていく。そういう思いでこれからもやっていきます。

【注１】ＮＰＢプラスによると、今季の石井の直球の平均球速は１４９・５キロだった。

【注２】高専出身の石井は物理学、構造力学の知識を生かして、打者の筋肉の動きまで分析して、フルスイングさせないための配球、組み立てなどを工夫している。

【注３】ビジネスと学びに特化した映像コンテンツを毎日無料で配信。公式Yｏu Tｕｂeチャンネルの登録者数は３６０万人超。政治、経済、スポーツなど各分野の専門家たちが気になる事柄をテーマアップし、最新の情報を紹介している。

【注４】Ｖｅｌｏｃｉｔｙ Ｂａｓｅｄ Ｔｒａｉｎｉｎｇの略。重さよりも動作の速度を基準としたウェートトレのメニュー。ラグビー、アメフト界などで導入が進んでいる。

◆石井 大智（いしい・だいち）１９９７年７月２９日、秋田市生まれ。２８歳。秋田高専から四国ＩＬ高知に進み、２０年ドラフト８位で阪神入団。２３年５月１１日のヤクルト戦（甲子園）で高専卒では史上初のプロ１勝。リリーフのみで通算１８９試合に登板し、６勝４敗１０セーブ８５ホールド、防御率１・４３。今季年俸８２００万円。１７５センチ、８１・５キロ。右投右打。既婚。

〇…石井がベスト体重８１・５キロから、来季に向けて１・５キロの増量計画を明かした。球速向上などを目指して肉体改造を進める考え。プロ野球記録の５０試合連続無失点を打ち立てたが、昨季の奪三振率１０・７３に対し、今季は７・１３にとどまった。日本シリーズ第５戦では８回にソフトバンク・柳田に同点２ランを被弾。「自分がより良くなるために。日本Ｓを経験して、そこの重要性はより感じた」と進化の道を歩む。