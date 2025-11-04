

2025年9月12日、JR九州は過去に公表した路線別の利用状況で計27件のデータが誤っていたと発表した。収支が各区間で最大200万円程度異なっていたほか、輸送密度の数値も一部で誤りがあったという。

コロナ禍以降、JR東日本やJR西日本でも毎年、赤字線区の輸送密度を発表しているが、こうしたデータは正確に計測されたものなのだろうか。鉄道政策に詳しい京都大学名誉教授の中川大氏は、「JRをはじめとする多くの鉄道事業者がデータを重視するような経営を行っているとは言えない点が問題だ」と指摘する。

利用者データを正確に把握しない

――JR各社が公表している輸送密度について、どのような点が問題なのでしょうか。

輸送密度に限らず、JRをはじめとする多くの鉄道事業者がデータを重視するような経営を行っているとは言えない点が問題だと考えています。顧客の行動データを正確に収集して経営に生かすことはサービス産業として当然のことです。しかし、JRはDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進すると言っているにもかかわらず、最も基本であるはずの利用者データを正確に把握しようとしていない現実があります。

――輸送密度とは、本来どのように計算されるものなのでしょうか。

輸送密度は平均通過人数と言われることもあり、説明しにくい指標ではありますが、間違った説明も多くみられます。

――輸送密度の定義についてグーグルで検索をしたところAIによる概要として、「輸送密度とは1km当たりの1日平均の輸送量」という説明が表示され、引用元は「日本民営鉄道協会」のホームページとなっていましたが、この説明は正しいですか。

輸送密度は、その区間における1日当たりの輸送人キロを区間距離（キロ）で割ったものですから、単位は「人キロ/日キロ」です。分母にも分子にもキロがありますので、「人/日」と表現されることも多いです。当該区間全体における平均輸送人数を求めたものですので1km当たりという概念ではないです。輸送密度の計算式は、次のようになります。

輸送密度＝年間輸送人キロ÷（営業キロ×年間営業日数）

※年間輸送人キロ＝年間営業日数×輸送人員×平均乗車距離

営業キロや乗車距離については、100m単位で計算しても10km単位で計算しても同じ値になります。

――輸送密度を正しく把握するためには、輸送人員とそれぞれの乗客の乗車距離の測定が重要になるということですね。

そうです。定義に沿って計測しようとすれば輸送人員と乗車距離を調べる必要があります。ただし、輸送密度を求めることが目的であれば駅間の通過人員を数える方法もあります。どちらの方法も全路線について毎日調べることは簡単ではないですので、以前から正確には計測されていませんでした。

しかしながら、現在ではICカードやIT機器が発達していますので、以前よりも精度を高めることができるはずです。また、この指標は、以前はあまり注目されていませんでしたが、近年では存廃問題の議論のほか、鉄道再構築事業の検討などにおいても大変注目されるようになりました。社会的な重要性が高まっているのですが、近年の技術を取り入れて精度を上げようという試みは行われているとは言えないと思います。



輸送密度の計算式はブラックボックス

――JR西日本は、2025年8月6日に2024年度の各路線の1日当たりの輸送密度を発表しました。このうち、注目を集めている芸備線では、備中神代―東城間18.8kmについては81人、東城―備後落合間18.8kmについては19人と発表されています。特に備中神代駅は無人駅であることから、芸備線の列車が発着するJR伯備線の新見駅で発売された乗車券の金額などを基準に乗車人数を把握するほかはないように感じられます。

そうですね。新見駅からは、伯備線の両方向と、芸備線・姫新線方面に行くことができますので、新見駅で販売された乗車券については、何らかの計算式によって各路線に乗車人数が案分されているものと考えられますが、その計算式や案分比率は公表されていないですね。輸送密度の計算方法については、いわばブラックボックスとなってしまっています。計算式や案分比率が公表されていなければ信頼できる指標として議論に用いることはできません。

――JR東日本とJR西日本に輸送人員と乗車距離の測定方法について問い合わせしましたが、金額式乗車券や整理券式車両の料金箱の収入についての集計方法や配分方法については答えられないということでした。

輸送密度が定期的に公表されて、多くの人が注目する指標になっているわけですから、計算方法すら示せないのはおかしいと思います。

――JR東日本とJR西日本に対して、次の5項目について質問を行いました。

1.例えば、路線の分岐駅などで販売されている金額式の普通乗車券については、各区間に配分されていると思われるが、その配分率はどのようにして決められているか。

2.整理券式車両の料金箱の収入は、その車両が運行された各区間にどのように配分されているか。また、金額をどのようにして「人」に換算しているか。

3.発着駅名と経路が明記されている普通乗車券については、通過したすべての区間における乗車距離を求めてそれぞれの区間に集計する方法か。

4.普通乗車券の枚数は膨大だと思われるが、全数を区間別に集計しているのか。抽出して集計されているのであれば、どのような方法で抽出されているか。

5.他のJR社が販売した切符についてはどのように（乗車人数に）算入しているか。

JR東日本は、1と2の質問については答えられないということでしたが、3は「すべての区間で通過した路線ごとに集計」、4は「乗車券類の発券データを基に、原則として全数集計」、5は「会社間で清算を行い集計」と回答しました。一方で、JR西日本は「経営上機微な情報であるため詳細は差し控えたい」と回答しました。この点についてはいかがでしょうか。

JR東日本の全数集計という回答については、本当に全数集計しているのであれば月別や曜日別などのデータも出せるはずです。利用を促進するために発表しているはずですので、できるだけ正確な情報を早く発信して地元の皆さんと事業者が協力し合って少しでも利用を増やしていくようにするのが、データの本来の使い方ではないでしょうか。

どのようにして計算したかもわからない数値が年に1度だけ発表されるような状況では、利用促進に努力しておられる沿線の皆さんも力が入りにくいと思います。JR西日本からの回答も含めて、輸送密度については大きく報道されている値であるにもかかわらず、その計算内容を明らかにできないというのは誠実な対応ではないと思います。JRは利用促進をしたくないのでしょうか。

行き先別の券売機を導入すべきだ

――少しでも正確なデータを収集するためにどのような取り組みが考えられるでしょうか。

新見駅で発売された切符がどの路線で使われたかがわからないのは、JRの券売機の多くが金額式であるためです。新見駅から510円という切符ではどの駅に行ったのかわかりませんよね。民間鉄道や第三セクターを中心に最近は、金額式ではなく目的駅名をタッチして購入する券売機が増えています。このような券売機であれば、どこに行ったかというデータを得ることができます。

以前の券売機はボタン式でしたから目的駅を選ぶ方式は難しかったのですが、現在はディスプレイ式が多くなっていますので、目的駅方式に変えることができるはずです。海外の券売機のほとんどが目的駅方式ですので、外国人にも使いやすくなるというメリットもあるうえ、輸送密度などのデータの精度も高まります。

――日本では、公共交通政策の透明性の確保に必要なオープンデータの整備が、欧州に比べて極端に遅れていると言われています。

そうですね。例えば、輸送密度は国土交通省が発行する鉄道統計年報で発表されていますが、公表が遅すぎます。いまだに2022年分しか発表されておらず、コロナ禍後の回復過程の分析もできません。また、利用者数や収支などが路線ごとに公表されるのは民間鉄道と第三セクター鉄道だけで、JR路線についてはこれらのデータは示されていません。

そのほかのデータに関しても、例えば日本の鉄道ダイヤは世界で最も正確と言われますが、最近よく遅れると感じている人も少なくないと思います。本当に世界で最も正確なのかどうかは実はわかりません。日本は鉄道の遅れ時刻を公表していないからです。JRは運行ダイヤをグーグルマップに提供していない世界で数少ない主要鉄道事業者であることなど、データのオープン化は遅れています。データを迅速に整備・公開することは、国の鉄道政策の基本にならなければいけないはずですが、国の対応は極めて遅れています。

自民党からの回答は？

――政府・与党は改善に向けて動いていないのでしょうか。

公共交通に関してさまざまな活動をしておられる全国路面電車ネットワークが、先日の参議院選挙に向けて、主要7政党にアンケートを実施しましたが、それに対する自由民主党からの回答は、ゼロ回答と言える内容だったようです。



日本には鉄道政策と言えるような国の政策は全く存在していないとも言えるような状況です。せめてデータはしっかりと整備・公開していくべきだと思います。

