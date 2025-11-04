【ねこ漫画】「毛繕いが下手」な猫がいる？動物病院で指摘され飼い主が絶句した驚きの事実【作者に聞く】
愛猫家兼漫画家の久川はるさん(@hisakawa_haru)は、自身が飼っている白猫のミコさんを主人公に「愛されたがりの白猫ミコさん」を執筆している。今回紹介するエピソードは、野良猫だったミコさんが家猫になり、毛艶もよくモフモフになってきたころのお話である。
■ハゲの原因はまさかの「不器用さ」
久川さんは、ミコさんの背中の一部がハゲていることが気になっていた。ある日、ワクチン接種で動物病院に行くと、先生も背中を見て「ハゲていますね」と一言。皮膚や血液の検査では異常が見当たらず、野良時代の後遺症の可能性も疑われた。しかし、先生がある可能性を指摘する。
「毛繕いが下手なんだと思います」
この指摘に、久川さんは「そんな猫いるんですか!」と絶句したという。本作を読んだ読者からも「下手ァ!」「そんな猫いるのか!!」「毛繕いに上手い下手があるなんて初めて知りました」という驚きの声がさまざま寄せられた。
■改善の鍵はストレスのないブラッシング
久川さんに、現在のミコさんの背中の状態について尋ねてみた。「今は冬毛でもふもふしているのでないです！ただ、夏毛に生え変わるときにはまた一時的にハゲてしまうかもしれない。体調管理も含めて、引き続き注意深く見守っていきたいと思っている」と語る。
ブラッシングの効果については、「換毛期に気をつけてブラッシングをするようになってから、毛艶とハゲは改善されつつあるのかなと感じています。ミコさんはブラシが大好きなのでありがたいです」と、効果を実感しているようだ。
ブラシが苦手な猫もいるという話から、ブラッシングのほかにもよい方法がないか尋ねた。「ミコさんには不評だったのですが、ブラシは苦手だけど、手袋型のブラシは好きという猫ちゃんもいるみたいですね。ほかにも柱に装着して、猫ちゃんが自分でブラッシングできるグッズなんかもある。お互いにストレスの少ない形で猫ちゃんの毛並みの健康を保てるとよいだろう」と、飼い主と愛猫のストレス軽減への配慮を呼びかけた。
読者からは、「この話を読んで、うちの猫も毛繕いが下手くそな可能性があることに気づきました。ブラッシング頑張ります」というコメントや、「うちの猫もド下手オブ下手。面倒見のよい先住猫が甘やかして毛づくろいを代行してしまい、『うぉーい』って突っ込みたくなるレベルの下手くそさんに育ちました」という共感の声が届いている。どんな猫でも飼い主にとってはかわいく、猫は偉大な存在である。
取材協力：久川はる(@hisakawa_haru)
