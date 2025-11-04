ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施した。

ロサンゼルスでは待ちわびたファンがパレード開始前から集結。WSでMVPに輝いた山本由伸投手（27）へ沿道を埋め尽くした大観衆から歓声が上がった。大谷とともにファンに手を振った。また、WSの活躍で由伸のユニホームを着用したファンや、由伸を神様に見立てた“救世主ボード”を掲げるファンも見られた。

MVPを受賞してファンとともに共有できることに「最高な時間です、はい。すごい盛り上がっていてうれしい」と笑顔で話した。2年連続でのパレードに「チームメートにすごく感謝したいし、また頑張りたいなと思います」とし、MVPトロフィーをステージで掲げた瞬間は「頑張って良かったなと心から思いました。（重さは）試合後の僕にはめちゃくちゃ重かったです。勝った後にみんなで喜ぶ時間が本当に好きなので、その瞬間には頑張って良かったなと思いました」と話した。

パレードはロサンゼルス市の中心部で現地3日午前11時（日本時間4日午前4時）にスタート。ルートはテンプル通りとブロードウェイの交差点から、グランド・アベニュー、7番通りを経て、フィゲロア通りでゴール。2020年がコロナ禍で中止となったため、1988年以来36年ぶりの開催となった昨年のパレードは約25万人のファンが集結し、その後ドジャースタジアムで行われた優勝報告会には約4万2000人が詰めかけた。

ドジャースは1日（同2日）に敵地のカナダ・トロントで行われたWS第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として21世紀初となる連覇を達成。9回途中から連投でシリーズ3勝目を挙げた山本がMVPを受賞した。