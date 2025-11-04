ワールドシリーズを２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地のロサンゼルスで優勝パレードを行い、多くのファンが集結した。ワールドシリーズで３勝を挙げてシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）も参加した。

山本はワールドシリーズ第２戦で先発して９回１失点で完投勝利をつかむと、第６戦でも６回を投げて勝ち投手。第７戦では中０日の連投で９回途中から１１回まで無失点で試合を締めくくってシリーズＭＶＰとなった。

大きな歓声を受けた山本は「最高な時間です。すごい盛り上がっていてうれしいです。チームメートにすごく感謝したいし、また頑張りたい」と喜びの言葉を口にすると、ワールドシリーズMVPについては「頑張ってよかったなと心から思いました。（ＭＶＰトロフィーは）試合後の僕にはめちゃくちゃ重かったです」と笑った。

ドジャース加入２年で２度目の優勝。オリックス時代も３年連続でリーグ優勝してから海を渡った優勝請負人は「勝った後にみんなで喜ぶ時間が本当に好きなので、その瞬間には本当に頑張ってよかったなと思います」と笑顔だった。