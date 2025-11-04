高石あかり、好きすぎて“最終回が見られないドラマ”「これで終わっちゃうんだ…」

女優の高石あかり（22歳）が、11月1日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。好きすぎて“最終回が見られないドラマ”について語った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演している高石あかりとトミー・バストウがファンミーティングに登場。その様子が放送された。



トークの中で、高石が最近「北の国から」シリーズにハマっており、「人生で1番のドラマだ」と言っていたという情報が寄せられる。



高石は「ちょっと好きすぎて、最後の『遺言』だけ見られていない。これで終わっちゃうんだ、と思って」と最終回が見られないファン心理を話し、「人間としてもそうですし、役者としても、お芝居も、いろんな観点から見てすごい好きです。ちょっと、ごめんなさい、長くなっちゃう」と語った。