クックＦＲＢ理事の発言が伝わっており、「雇用へのリスクがインフレリスクを上回るため利下げを支持した」と述べた。



・雇用へのリスクがインフレリスクを上回るため利下げを支持。

・関税効果終了後はインフレ２％達成の見通し。

・インフレ抑制にはＦＲＢの２％目標達成への確固たる姿勢が鍵。

・今後１年間はインフレの高止まりを予想。

・関税の価格転嫁はまだ完了していない。

・労働市場は軟化しているが、その程度は限定的。

・現行政策は引き続き緩やかな引き締め状態を維持。

・関税の影響が持続すれば「強力な対応」も辞さない。

・雇用者数の伸び鈍化は主に移民政策が要因。

