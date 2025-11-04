クックＦＲＢ理事、雇用へのリスクがインフレリスクを上回るため利下げを支持した
クックＦＲＢ理事の発言が伝わっており、「雇用へのリスクがインフレリスクを上回るため利下げを支持した」と述べた。
・雇用へのリスクがインフレリスクを上回るため利下げを支持。
・関税効果終了後はインフレ２％達成の見通し。
・インフレ抑制にはＦＲＢの２％目標達成への確固たる姿勢が鍵。
・今後１年間はインフレの高止まりを予想。
・関税の価格転嫁はまだ完了していない。
・労働市場は軟化しているが、その程度は限定的。
・現行政策は引き続き緩やかな引き締め状態を維持。
・関税の影響が持続すれば「強力な対応」も辞さない。
・雇用者数の伸び鈍化は主に移民政策が要因。
・雇用へのリスクがインフレリスクを上回るため利下げを支持。
・関税効果終了後はインフレ２％達成の見通し。
・インフレ抑制にはＦＲＢの２％目標達成への確固たる姿勢が鍵。
・今後１年間はインフレの高止まりを予想。
・関税の価格転嫁はまだ完了していない。
・労働市場は軟化しているが、その程度は限定的。
・現行政策は引き続き緩やかな引き締め状態を維持。
・関税の影響が持続すれば「強力な対応」も辞さない。
・雇用者数の伸び鈍化は主に移民政策が要因。