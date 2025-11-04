ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施した。

ロサンゼルスが熱狂に包まれたV2パレードに、大谷翔平投手（31）は昨年に続いて真美子夫人とともに参加。山本由伸らと同じバスに乗り込み、沿道の大観衆からの声援を浴びた。また、声援に手を振りつつ、何かを発見した大谷は笑顔で真美子夫人を呼び、指をさした後に2人で笑い合う場面もあった

大谷は「もちろん、試合に勝つのも素晴らしいですし、こうやってパレードでみんなと喜べるのが何より素晴らしい経験だと思います」と笑顔を語り、2年連続のパレードでこの光景が当たり前になってきているのではと話を向けられると「もう3回目に向けて切り替えていきます」とサラリと話した。

「ファンの人の特権じゃないかなと思いますし、試合ももちろん面白かったですけど、こうやって一緒の時間で共有できて楽しめるのは素晴らしいことだと思います」とした。

さらに山本由伸がMVPとなり、トロフィーを掲げた瞬間の思いを聞かれ「素晴らしい瞬間でしたし、彼なしではここまで来られなかったと思うので、同じ日本人としてもそうですし、チームメートとして本当に誇らしいと思っています」と話した。

パレードはロサンゼルス市の中心部で現地3日午前11時（日本時間4日午前4時）にスタート。ルートはテンプル通りとブロードウェイの交差点から、グランド・アベニュー、7番通りを経て、フィゲロア通りでゴール。2020年がコロナ禍で中止となったため、1988年以来36年ぶりの開催となった昨年のパレードは約25万人のファンが集結し、その後ドジャースタジアムで行われた優勝報告会には約4万2000人が詰めかけた。