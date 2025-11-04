ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施した。YouTubeチャンネル「FOX 11 Los Angeles」がパレードの模様を生配信。日本時間午前4時からの配信にも関わらず、一時は3万人以上が視聴した。

ロサンゼルスでは待ちわびたファンがパレード開始前から集結。WSでMVPに輝いた山本由伸投手（27）、大谷翔平投手（31）、佐々木朗希投手（23）ら2階建てバスに乗った選手に、沿道を埋め尽くした大観衆が喝采を送った。

パレードはロサンゼルス市の中心部で現地3日午前11時（日本時間4日午前4時）にスタート。ルートはテンプル通りとブロードウェイの交差点から、グランド・アベニュー、7番通りを経て、フィゲロア通りでゴール。2020年がコロナ禍で中止となったため、1988年以来36年ぶりの開催となった昨年のパレードは約25万人のファンが集結し、その後ドジャースタジアムで行われた優勝報告会には約4万2000人が詰めかけた。

ドジャースは1日（同2日）に敵地のカナダ・トロントで行われたWS第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として21世紀初となる連覇を達成。大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場。中3日での先発マウンドで投げては2回1/3を5安打3失点ながら打っては初回に中前打、5回に右前打をマークした。9回途中から連投でシリーズ3勝目を挙げた山本がMVPを受賞した。