ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」が、3日に開幕した。きょう4日の2日目12Rでは2ndドリームが行われる。

菊地がいい流れに乗って地元1号艇を有効に利用する。伸びる池田がカベにもなる。持ち味である鋭発力も駆使して他艇をシャットアウトする。真っ先に差せる池田が減点10（初日3R不良航法）の挽回へ気合を見せる。初日連勝の山口剛に勢い。センターから捲り差し。カド戦に持ち込む桐生は山口剛の動きを見ながら、スピード差しで迫る。

＜1＞菊地孝平 展示タイムの割に伸びで下がらないし、ピット離れで少し出ました。行き足やグリップ感はあります。凄く伸びる人とかと走ってどうかだけど、とりあえず不安はない。

＜2＞池田浩二 足は普通くらい。ペラはちょっと叩きました。どちらかと言えば伸び寄りかな。

＜3＞山口剛 ペラだけやったけど、回転がしっかり上がって行き足は良かったですね。伸びも下がらない。伸びられるようになるまではペラで行けるかな。

＜4＞桐生順平 前検と比べれば直線は良くなっています。グリップ感がないし、進みが悪いですね。行き足も良くなかった。

＜5＞中島孝平 前検でペラを叩いて、前半を走ってみて意外に走れたので、後半もそのまま乗りました。悪くはないですね。これといっていいという部分はないけど、戦える感じはある。

＜6＞羽野直也 足は悪い感じはしない。しっかりした普通だと思う。回転が足りてなかったかもしれない。