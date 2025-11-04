シンガー・ソングライターの大石昌良（オーイシマサヨシ、45）が3日深夜に放送されたテレビ朝日「ハマスカ放送部」（月曜深夜0・15）に出演。70歳になる父親がハマった漫画を明かした。

今回は「音楽以外も語らせてくれ！アーティスト魂のプレゼン大会」と題して放送され、ゲストたちが音楽と同じくらい今熱くなっているものをMCたちに熱烈プレゼンした。

ゲストの一人として出演した大石は「俺、今日めっちゃ準備してきましたよ。相当モチベ高い」とし、唯一、大量のフリップを用意しており、台本もあるなど人一倍気合が入っていた。

大石がプレゼンしたのは「異世界転生がアツい!!」。出演者たちが言葉の意味や有名作品などを知っているものの、そこまで詳しくない状況に「いいでしょう!やりましょう!」とやる気がみなぎった。

「異世界転生もの」についてストーリーの“定番”などを説明した後、「みなさんに合いそうな作品を見繕ってきた」と3作品を紹介した。その中で「入門編」としておススメしたのが漫画「転生したらスライムだった件」。

同漫画はアニメ化もされるなど「異世界転生もの」で人気を博している作品。大石は「転スラ」の物語を簡潔に説明した後に「ちなみに、うちの70歳になる父親も、この作品の大ファン」と明かして驚かせた。