ACIDMANが10月29日、13thオリジナルアルバム『光学』と自身初のトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』を二作同時にリリースした。

この発売を記念して、『ACIDMAN Tribute Works』参加アーティストであり、ACIDMANとはインディーズ時代からの盟友でもあるストレイテナーのホリエアツシ(Vo, G, Pf)と、the band apartの荒井岳史(Vo, G)をゲストに招き、大木伸夫(Vo, G)と共にトークイベント＜宴＞が開催された。

大木伸夫 (ACIDMAN)

ホリエアツシ (ストレイテナー)

荒井岳史 (the band apart)

和気あいあいとした雰囲気で行われた『光学』『ACIDMAN Tribute Works』同時発売記念イベント＜宴＞は、50名の当選者と共に打ち上げとして開催。アルバム制作秘話や盟友ならではの深いTalkも飛び出すプレミアムな一夜となった。

まずトークは『ACIDMAN Tribute Works』制作秘話から。ストレイテナーによる「world symphony」は、ライブで聴くたびにそのカッコ良さに惹かれて選曲したことが明かされたほか、ホリエこだわりの歌唱ポイントについても語られた。

一方、the band apartは「夜のために」でトリビュートアルバムに参加。原昌和(B)による選曲だという本作はアレンジにあたって、オリジナルのメロディーやテンション感を大切にしつつ、the band apartらしさも入れ込み、ACIDMANのメンバーに喜んでもらえるものを目指したと語った。

それぞれの解説を経て両曲を試聴した後、「ここはこう来たか」「紐解けなかった部分がレコーディングで見えた」など、メンバー同士が相互に細部を指摘し合い、次々と制作における発見を口にした。

また、ACIDMANオフィシャルYouTubeアカウントに投稿されたACIDMANメンバーによる初試聴映像の話題でもトークが盛り上がり、初めて音源を聴いた際の驚きや喜びが語られた。「相互リスペクトの輪が広がった」「難解な転調や構成を“紐解く”。原曲を損なわず、自分たちの解釈でストレートに到達したかった」といったイベント中の発言からは、互いの関係性や曲に対するリスペクトを垣間見ることができた。

そしてイベント後半は、来場者からの質問コーナーへ。「作品づくりのモチベーションについて」「同じメンバーで長くバンドを続ける秘訣」「印象に残っているライブのハプニング」「好きな映画」といったテーマまで、来場者と至近距離感ならではのエピソードが次々と飛び出した。作品を介したコミュニケーションが自然に広がるひとときは、終始リラックスした空気の中で行われた。

互いの音楽観と創作姿勢を率直に語り合うこのイベントは、アーティスト同士の交流のみならず、観客にとっても作品への理解を深める貴重な機会となったようだ。

■＜ACIDMAN 13th ALBUM『光学』＆『ACIDMAN Tribute Works』二作同時発売記念イベント「宴」＞

開催日程：2025年10月31日(金)

open18:30 / start19:00

会場：都内某所(会場はご当選者の方のみご案内)

内容：トークイベント ※料理・フリードリンクのご提供あり

出演：大木伸夫(ACIDMAN)、ホリエアツシ(ストレイテナー)、荒井岳史(the band apart)

詳細：https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/

■13thアルバム『光学』リリース記念トークイベント

日時：2025年11月7日(金)

open19:00 / start19:30

場所：タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

※集合場所：1F階段前

出演：ACIDMAN

内容：トークイベント

対象商品：『光学』

詳細：https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-06/

■＜ACIDMAN 13th ALBUM『光学』全曲初披露ライブ＆第2回壇上交流会＞

12月07日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

12月20日(土) 東京・Zepp Haneda

open16:00 / start17:00 / ライブ終了 18:30

壇上交流会スタート 19:00 ※予定

▼チケット

1Fスタンディング / 2F指定席 ￥6,500(税込)

学割(1Fスタンディング / 2F指定席) ￥4,500(税込)

■13thアルバム『光学』

2025年10月29日(水)発売

販売リンク：https://acidman.lnk.to/kougakuWE

【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69356 / ￥7,040(税込)

※デジパック仕様

※初回プレス分のみ：封入特典 ( 崑2回壇上交流会」参加券 / ◆崑臾攷夫インタビューディレクターズカット版」動画視聴 / ＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞CD封入チケット先行受付)

【通常盤(CD only)】

TYCT-60252 / ￥3,520(税込)

※紙ジャケット仕様

※初回プレス分のみ：封入特典 ( 崑2回壇上交流会」参加券 / ◆崑臾攷夫インタビューディレクターズカット版」動画視聴 / ＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞CD封入チケット先行受付)

▼CD収録内容 ※初回限定盤 通常盤 同内容

01 光学 (introduction)

02 アストロサイト

03 go away

04 輝けるもの

05 sonet

06 白と黒

07 feel every love ※9/12先行配信

08 1/f (interlude)

09 青い風

10 龍

11 蛍光

12 光の夜

13 あらゆるもの

▼Blu-ray収録内容

『scene of 光学』

・「輝けるもの」Music Video

・「白と黒」Music Video

・「sonet」Music Video

・「feel every love」Music Video

・Documentary2023-2025

■トリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』

2025年10月29日(水)発売

販売リンク：https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE

【CD only】TYCT-60253 / ￥3,520(税込)

※初回プレス分のみ：封入特典 ( 崑2回壇上交流会」参加券 / ◆崑臾攷夫インタビューディレクターズカット版」動画視聴 / ＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞CD封入チケット先行受付)

▼CD収録内容 ※全13曲収録

01 ELLEGARDEN 「アイソトープ」

02 ストレイテナー 「world symphony」

03 東京スカパラダイスオーケストラ 「to live feat LEO (ALI)」

04 the band apart 「夜のために」

05 じん 「Rebirth」

06 jon-YAKITORY 「輝けるもの (Remix)」

07 downy 「風、冴ゆる」

08 10-FEET 「赤橙」

09 SOIL&“PIMP”SESSIONS 「at」

10 yama 「季節の灯」

11 THE ORAL CIGARETTES 「migration10⁶⁴」

12 BRAHMAN 「SILENCE」

13 Dragon Ash 「ある証明」

■『feel every love』歌唱動画投稿キャンペーン

▼応募方法

（1）. ニューアルバム「光学」より、「feel every love」のラスサビ(02:45頃〜 60秒以内)を歌唱した動画を撮影。

※撮影いただく動画は60秒以内に収まるようご用意ください。

※歌唱の際にインスト音源をご使用いただく場合は、各音楽配信サービスにて配信中のインスト音源をご確認ください

https://acidman.lnk.to/feeleverylove_cpWE

（2）. ハッシュタグ「#ACIDMANとステージ共演」をつけて、対象となるSNSへ自身のアカウントで動画を投稿。

・対象SNS：X, Instagramリール, TikTok, YouTube Shorts

※Instagram, TikTok, YouTube Shortsにご投稿いただく際は、「feel every love (サビver.)」または「feel every love」(02:45頃〜60秒以内)の公式音源の紐付けをお願いいたします。

（3）. 応募規約を必ずご確認ご了承いただいた上で、必要事項をフォームに入力し送信。

▼募集期間

2025年11月9日(日)23:59 まで

▼審査の流れ及びスケジュール

SNSでの動画投稿による1次審査と、対面またはオンライン対面による最終審査の2段階で選考を実施いたします。

〜11月9日(日)：1次審査応募期間(動画投稿)

11月中旬：1次審査結果のご連絡

11月22日(土)：最終審査(対面@都内某所 or zoom 審査)

12月上旬：最終審査結果のご連絡

12月07日(日)：「ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ」 リハーサル＆本番(大阪・Zepp Osaka Bayside公演)

12月20日(土)：「ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ」 リハーサル＆本番(東京・Zepp Haneda公演)

※審査過程、ライブリハーサル、ライブ当日の各会場までの交通費や宿泊費等は全て自己負担となります。あらかじめご了承ください。

詳細：https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-22/

■2026年全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞

4月09⽇(⽊) 神奈川・KT Zepp Yokohama

4月18⽇(⼟) 宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE

4月29⽇(⽔/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

5月10⽇(⽇) 新潟・NIIGATA LOTS

5月15⽇(⾦) ⼤阪・NHK⼤阪ホール

5月22⽇(⾦) 埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール

5月24⽇(⽇) 福岡・DRUM LOGOS

5月29⽇(⾦) 宮城・仙台 Rensa

6月06⽇(⼟) 岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM

6月14⽇(⽇) 沖縄・桜坂セントラル

6月27⽇(⼟) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10

詳細：https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/

