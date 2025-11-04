優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手は2年連続で妻・真美子さんと参加した。地元放送局のインタビューでは「3回目に向けて切り替えている」などと語った。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナインを、地元のファンが盛大に祝福した。大谷は昨年に続き、妻の真美子さんとともに参加し、大きな声援を浴びた。大谷はバスの屋上で地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じ、「もちろん試合に勝つのも素晴らしいですし、こうやってパレードでみんなと喜べるのも何よりも素晴らしい経験になると思います」と語った。

移籍2年目ですでに2度の世界一。これが当たり前になるかと尋ねられると「もう3回目に向けて切り替えているので」と回答。WSで3勝を挙げてMVPに輝いた山本由伸投手がトロフィーを掲げた場面については「素晴らしい瞬間だった。彼なしではここまで来れなかった。誇らしい。同じ日本人としてチームメートとして誇らしい」と感謝した。

ドジャースは1日（同2日）にカナダ・トロントで行われたブルージェイズとのWS第7戦に5-4で勝利。対戦成績を4勝3敗とし、2年連続の世界一に輝いた大谷はポストシーズン17試合に出場し、打率.265、8本塁打、14打点、OPS1.096。投手としては4試合、20回1/3を投げ、2勝1敗、防御率4.43だった。



