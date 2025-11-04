ジャッキー・チェン、主演映画で初の本人役！ 『パンダプラン』26年1.23公開！ ポスター＆予告解禁
ジャッキー・チェンが本人役で主演、2024年10月に中国で公開され、わずか1日と15時間で、興行収入6000万元（約13.67億円）を達成し、中国映画界で“予想外のスリーパーヒット”として話題を呼んだ映画『熊猫計劃』が、邦題を『パンダプラン』として、2026年1月23日より日本公開されることが決定。併せて、予告映像、ポスター、ムビチケ特典情報が一挙解禁された。
【動画】ジャッキー・チェン×パンダの最強バディ誕生！ 映画『パンダプラン』予告映像
ジャッキー・チェンが、長いキャリアの中でも初めて本人役で主演する本作。
赤ちゃんパンダ（フーフー）の里親となるため、動物園に招かれたジャッキー。ところが、彼の目の前でフーフーは国際的な犯罪組織に誘拐されてしまう。かわいいフーフー救出のためジャッキーは、想像を超えた想像なトラブルに立ち向かっていく。はたして彼はフーフーを助け出せるのか？
予告映像は、ジャッキーが銃を構える緊迫の格闘シーンから始まる。アクション映画の撮影など多忙な日々を送る中、あるきっかけから赤ちゃんパンダ“フーフー”の里親に選ばれることになる。街中では彼が通り過ぎるたびに歓声が上がり、スターとしての日常を送っていたジャッキー。しかし、平穏な日々は一変。里親になったことで突如、謎の悪党に狙われ、「パンダをよこせ」と迫られることに―。フーフーを守るため、ジャッキーはアクション映画さながらの壮絶な戦いに挑む。
ぬいぐるみに紛れて身を隠すユーモラスな場面、車で倉庫に突入する迫力の逃走劇、さらにはカンフーで悪党に立ち向かう白熱のアクションも満載。フーフーを抱きしめるジャッキーの優しい表情や、空中に投げ出されたフーフーを見事にキャッチするシーンなど、笑いとスリルが交錯する展開が次々と繰り広げられる。サイに追われるなどのコミカルな描写も交えつつ、どこか懐かしさも感じさせる、“ジャッキー・チェンらしさ”全開の新コメディアドベンチャーに仕上がっている。
予告映像の最後には、これまで多くの映画でジャッキー・チェンの日本語吹き替えを担当した石丸博也によるタイトルコールも聞くことができる。そして、本作では字幕版に加え、石丸博也が奇跡の限定復活を遂げた“レジェンド吹替版”の同時公開が決定。ジャッキーの“あの声”を劇場で堪能することができる。
ポスターの下に大きく映し出されるのは、本作の象徴であるパンダ・フーフーの姿。かわいらしい笑顔でこちらを見つめるその背後には、鋭い目つきでライフルを構えるジャッキー・チェンの姿が。ギャップありまくりのビジュアルの上には、竹につかまり愛くるしい姿を見せるパンダのフーフーと、そんなフーフーに必死に手を伸ばすジャッキー・チェンの姿も見て取れる。本作で見事に融合する、アクション×可愛いが最大限に表現されたビジュアルとなっている。
さらに、本作オリジナルデザインのムビチケカードが11月7日より発売。数量限定特典には、ジャッキー・チェンと本作で相棒のパンダ・フーフーをメインにしたリバーシブルカードが封入。オンラインによるデジタル特典には、特製スマホ壁紙がプレゼントされる。
映画『パンダプラン』は、2026年1月23日全国公開。
