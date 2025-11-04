ワールドシリーズを２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地のロサンゼルスで優勝パレードを行い、多くのファンが集結した。大谷翔平投手（３１）は、昨年に続いて真美子夫人とともに参加した。

大谷は昨年ドジャースに移籍して１年目からワールドシリーズ制覇に貢献。本塁打王とＭＶＰをエンゼルス時代の２３年から２年連続で受賞した。今季も自己最多５５本塁打を放つと、６月からは投手にも復帰して、ポストシーズンでは投打の二刀流でフル回転し、第７戦では中３日で先発。リーグ優勝決定シリーズ第４戦では３本塁打＆１０奪三振、ワールドシリーズ第３戦では２本塁打４安打、５四球で９出塁の大暴れも見せた。

大谷は「試合で勝つのももちろんですけど、パレードでみんなで喜べるのも素晴らしい経験だと思います。もう３回目（のワールドシリーズ制覇）に向けて切り替えているので。素晴らしい。（優勝パレードは）ファンの人の特権じゃないかなと思う。試合もおもしろかったけど（ファンと）一緒の時間を共有しして楽しめるのはよかった。（山本は）素晴らしい。彼なしではここまで来られなかったので誇らしい。日本人、チームメートとして誇らしい」と口にした。