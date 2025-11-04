「ばけばけ」吉沢亮、高石あかりの“人生で1番”の経験に「いいなぁ」

俳優の吉沢亮（31歳）が、11月1日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演している高石あかりの「人生で1番」の経験を聞き、「いいなぁ」と語った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演している高石あかりとトミー・バストウがファンミーティングに登場。その様子が放送された。



2人を良く知る人物として同じく「ばけばけ」に出演している吉沢亮がVTR出演し、高石が「今になって『北の国から』にめちゃめちゃハマっているらしい」と明かす。



吉沢によると、高石の父がもともと「北の国から」の大ファンで、今年家族で北海道のロケ地巡りをしたそうで、高石は「人生で1番の旅だった」「人生で1番のドラマだ」と言っていたという。



吉沢は「人生の1番を、こんな短い間でそんな経験してるんだ、いいなぁ、おもしろいなぁと思いながら聞いていました」と語った。