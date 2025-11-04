高石あかり「ばけばけ」で見せたジャイアントスイングは「アドリブというか奇跡」

女優の高石あかり（22歳）が、11月1日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で見せたジャイアントスイングについて、「アドリブというか奇跡」と語った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演している高石あかりとトミー・バストウがファンミーティングに登場。その様子が放送された。



「ばけばけ」のシーンを振り返る中で、高石演じる主人公が、父親役の岡部たかしにジャイアントスイングをするシーンを紹介。高石の腰の入り方にさすがアクションもこなす女優という評価が寄せられた。



高石はこの場面について「私もちょっとびっくりなんですが、父上が来た時に、ひるがえそうとしたらその手を離さなかったので、それを引きずり回そうとしたら思いっきり回っちゃったんですよね。そうしたら、そのままの勢いでぐるぐると。なんかアドリブというか奇跡。ジャイアントスイングは（これまでにやったことは）ないんじゃないですかね」と語った。