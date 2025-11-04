ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施した。

ロサンゼルスが熱狂に包まれたV2パレードに、メジャー1年目の佐々木朗希投手（23）は初参加。チームメートと2階建てバスに乗り、沿道のファンからの大歓声に笑顔で応えた。

パレードはロサンゼルス市の中心部で現地3日午前11時（日本時間4日午前4時）にスタート。ルートはテンプル通りとブロードウェイの交差点から、グランド・アベニュー、7番通りを経て、フィゲロア通りでゴール。2020年がコロナ禍で中止となったため、1988年以来36年ぶりの開催となった昨年のパレードは約25万人のファンが集結し、その後ドジャースタジアムで行われた優勝報告会には約4万2000人が詰めかけた。

ドジャースは1日（同2日）に敵地のカナダ・トロントで行われたWS第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として21世紀初となる連覇を達成した。

佐々木は第7戦で出番はなかったが、第6戦でWS初ホールドを挙げるなど、PS通算9試合で3セーブ2ホールド、防御率0・84の成績で連覇に貢献した。