「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

ドジャースの優勝パレードが始まった。大谷翔平投手は、青いウインドブレーカーを着用した妻・真美子さんと一緒にバスへ乗り込んだ。

大谷が乗ったバスには佐々木朗希投手やアイアトン通訳も同乗。さらにベッツ夫妻やフリーマン一家などが乗り込んだ。出発前には現地中継のカメラに向かって人さし指を突き出すなど、穏やかな笑みを浮かべていた。

１０分遅れでスタートすると沿道のファンは一斉にカメラを構えた。そしてバスの出発に合わせるように紙吹雪が舞った。大谷は「素晴らしい経験」と笑みを浮かべながらコメント。さらに「３度目に向けて切り替えていきたい」と語った。ワールドシリーズでＭＶＰに輝いた山本由伸投手について問われると「彼無しではここまで来れなかった。チームメートとして誇らしい」とたたえた。

パレード後にイベントが行われるドジャースタジアムでは大型ビジョンにその模様が映し出された。今季限りで現役を引退するカーショーが登場するとスタンドは大歓声と拍手。沿道のファンを見渡しながら「ファンのみんなにはとても感謝しています」とコメントしていた。