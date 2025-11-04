TWICEサナ・ミナ・ジョンヨン、カラコン新ブランドアンバサダー就任 3つの世界観で“⾃分らしい美しさ”体現
【モデルプレス＝2025/11/04】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）、MINA（ミナ）、JEONGYEON（ジョンヨン）が、カラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」の新ブランドアンバサダーに就任。4⽇より新WebCMが公開される。
【写真】TWICEサナ、ミニ丈衣装で美脚輝く
今回登場する新シリーズでは、サナ・ミナ・ジョンヨンがそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“⾃分らしい美しさ”を体現。瞳に宿る透明感・艶・意志を描き出す、ブランドの新たなビジュアルストーリーとして展開される。
サナが装着している「RADIRIS」、ミナが装着している「MAVILAGE」、ジョンヨンが装着している「GIRL CRUSH」の3つの新商品は、7⽇より順次発売される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEサナ、ミニ丈衣装で美脚輝く
◆サナ・ミナ・ジョンヨン“⾃分らしい美しさ”を体現
今回登場する新シリーズでは、サナ・ミナ・ジョンヨンがそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“⾃分らしい美しさ”を体現。瞳に宿る透明感・艶・意志を描き出す、ブランドの新たなビジュアルストーリーとして展開される。
サナが装着している「RADIRIS」、ミナが装着している「MAVILAGE」、ジョンヨンが装着している「GIRL CRUSH」の3つの新商品は、7⽇より順次発売される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】