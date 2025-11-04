天海祐希＆石原さとみ、新CMで20年ぶり共演「すっかり素敵な女優さんに」「何年経ってもお変わりない」
【モデルプレス＝2025/11/04】女優の天海祐希と石原さとみが出演する「キリン おいしい免疫ケア」の新テレビCM「冬の家族の健康対策」篇が、11月4日より全国で放映開始される。
舞台は冬の公園、同商品シリーズ初出演の石原が母親役として登場し、子どもたちのマフラーを巻きながら「冬の健康対策ってどうしたらいいんですか？」と切実に訴えかける様子からCMがスタート。暖かい格好をして遊びに行く子どもたちを見送りながら、「家族みんな気をつけているのに、ある日気づいたらパタパターって」と、脳内シーンで石原にもたれかかってくる人型模型を慌てて受け止めながら「健康は、難問だ。」と困り果てた表情を見せる。
そこに「そんなさとみちゃんに、おいしい免疫ケア！」と、商品を持った天海が隣に登場。「体の中から対策しないと！」という言葉に対して、石原は「体の中？」と疑問を抱く。そのまま天海による説明が始まり、健康な人の免疫機能の維持をサポートするメカニズムについてアニメーションで解説し、「健康のために働きます！」と伝えられる。天海の熱心な説明を受けた石原は納得した表情を見せ、思わず「すごい！」と感激する。
今回20年ぶりの共演となった2人。石原との再会に、天海は「すごく久しぶりにさとみちゃんと会って、すっかり素敵な女優さんになられて」と感慨深げにコメントし、石原も「天海さんは何年経ってもお変わりないです。タイムスリップかと思うくらい、すごいです」と口に。また、石原は今回のCMの内容について「あるあるすぎました。公園の設定というところもそうですが、共感できるポイントが多く、役にも気持ちがこもりました」母親としての心境を明かした。（modelpress編集部）
Q. 本日の撮影はいかがでしたか？
天海：楽しかったです。すごく久しぶりにさとみちゃんと会って、すっかり素敵な女優さんになられて。
石原：20年ぶりですね！天海さんは何年経ってもお変わりないです。タイムスリップかと思うくらい、すごいです。あとはCMの内容があるあるすぎました。公園の設定というところもそうですが、共感できるポイントが多く、役にも気持ちがこもりました。
Q. CM内では家族で公園にいるシーンが映し出されますが、石原さんは普段お子様とどのようなところに遊びに行きますか？
石原：公園に行きます。今年の夏は暑すぎて、少し外に出るのが辛かったのですが、水遊びできる公園が最近多くて、そこで私もずぶ濡れになりながら一緒に水遊びしたりして。子どもが最近マンホールも好きで、なぞったりするんですよ。その手で（目をこするのは）「やめてー！」と思いながらも、「ウェットティッシュで拭こうか」と言うのですが、それが間に合わない時もあります。
Q. 今年の冬「これだけは意識したい」と決めている健康対策はありますか？
天海：基本的には外から帰ったら手洗い・うがい。これはもうマストです。それにプラスして睡眠をたっぷりとったり、朝から「キリン おいしい免疫ケア」は欠かさず続けていきたいと思っています。
Q. 女優として活躍し続けるお2人ですが、CMに長年出演されている天海さんから、石原さんに伝えたいこだわりを教えてください。
石原：ずーっと、見た目やスタイルが変わらないじゃないですか。ジムは週にどのくらい通っているんですか？
天海：本当は週に1回行きたいんだけど行けない時があるから、それでも必ず月に1回は行くようにしています。行けない時は、家に帰ってきてセリフを覚えながらプランクをします。ウッ！って言いながら（笑）。撮影で疲れているからこそ、やるようにしています。
石原：名言です。
