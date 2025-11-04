NY株式3日（NY時間13:29）（日本時間03:29）
ダウ平均　　　47356.05（-206.82　-0.43%）
ナスダック　　　23885.19（+160.23　+0.68%）
CME日経平均先物　52665（大証終比：+195　+0.37%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9701.37（-15.88　-0.16%）
独DAX　 24132.41（+174.11　+0.73%）
仏CAC40　 8109.79（-11.28　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.603（+0.029）
10年債　 　4.110（+0.033）
30年債　 　4.692（+0.041）
期待インフレ率　 　2.315（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.667（+0.034）
英　国　　4.435（+0.026）
カナダ　　3.147（+0.028）
豪　州　　4.336（+0.040）
日　本　　1.663（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.17（+0.19　+0.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4019.60（+23.10　+0.58%）

ビットコイン（ドル）
106999.19（-2992.84　-2.72%）
（円建・参考値）
1649万9275円（-461496　-2.72%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ