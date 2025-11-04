ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２０６ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間13:29）（日本時間03:29）
ダウ平均 47356.05（-206.82 -0.43%）
ナスダック 23885.19（+160.23 +0.68%）
CME日経平均先物 52665（大証終比：+195 +0.37%）
欧州株式3日終値
英FT100 9701.37（-15.88 -0.16%）
独DAX 24132.41（+174.11 +0.73%）
仏CAC40 8109.79（-11.28 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.603（+0.029）
10年債 4.110（+0.033）
30年債 4.692（+0.041）
期待インフレ率 2.315（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.667（+0.034）
英 国 4.435（+0.026）
カナダ 3.147（+0.028）
豪 州 4.336（+0.040）
日 本 1.663（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.17（+0.19 +0.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4019.60（+23.10 +0.58%）
ビットコイン（ドル）
106999.19（-2992.84 -2.72%）
（円建・参考値）
1649万9275円（-461496 -2.72%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
