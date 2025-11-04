　ワールドシリーズを２年連続で制したドジャースは３日（日本時間４日）、ホームのロサンゼルスでパレードを行い、多くのファンが集結した。ドジャースタジアムでの祝勝会も予定されている。パレードのバスには大谷翔平投手（３１）、真美子夫人の姿も見られた。

　２０年にもワールドシリーズに進出したドジャースだったが、コロナ禍でパレードは開催されず、昨年３６年ぶりに開催。ロサンゼルス市庁舎の前から２階建てのバスに乗ってロサンゼルス中心地のファンに囲まれながら、約５０分かけて道のりを進んだ。大谷翔平投手（３１）は、真美子夫人、愛犬のデコピンとともに参加。推計約２２万５０００人の観衆が集まった。

　昨季はドジャースタジアムで大谷は「Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ｓｏ　ｓｐｅｃｉａｌ　ｍｏｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｍｅ．　Ｉ’ｍ　ｓｏ　ｈｏｎｏｒｅｄ　ｔｏ　ｂｅ　ｈｅｒｅ　ａｎｄ　ｔｏ　ｂｅ　ｐａｒｔ　ｏｆ　ｔｈｉｓ　ｔｅａｍ．　Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ，　Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ．　Ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ　ｆａｎｓ．（僕にとってとても特別な瞬間です。ここにいること、このチームの一員であることを光栄に思います。おめでとう、ロサンゼルス。ファンの皆さんありがとう）」とファンに英語であいさつもしていた。