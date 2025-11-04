DeNAの平田真吾2軍ゲームアナリスト（36）が、今月14日からUAE・ドバイで開幕する中東・南アジア初のプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド、シーズン1」に正式参戦することが3日、分かった。

裏方アナリストが異例の決断＆正式参戦だ！平田氏はホンダ熊本から13年ドラフト2位で、DeNAに入団。通算227試合、7勝7敗、1セーブ、30ホールドの成績を残し、23年限りで現役を引退した。

そして同年10月に2年後開催の同リーグ「シーズン1」に向けた準備となったドラフト会議で、「カラチ・モナークス」から指名された。今回の正式参戦では「ミッドイースト・ファルコンズ」のユニホームに袖を通す。

ここまで親善試合、カップ戦で登板してきたが、日本から約8000キロ離れたUAEでの「登板熱」が衰えることはない。

現在も2軍練習施設「DOCK」で調整する平田氏は、挑戦を続ける理由について「やはり、野球を世界に広める活動に参加したい。今回も声をかけてもらえたなら行こうと思っていた」と声を弾ませた。

現役時代最速151キロだった球速は、現在は140キロ前後。それでも「ストライクが入るボールは全部投げる」と、現役時代同様にフォーク、スライダー、ツーシームを駆使するつもりだ。

戦いは1カ月に及ぶ。初代リーグ王者となり画期的リーグの歴史に名を刻むため、異例参戦の「アナリスト右腕」が異国の地で腕を振る。