櫻坂46、自身2作目の50万枚突破 通算12作目のシングル1位【オリコンランキング】
櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」が、11月4日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。前々作「UDAGAWA GENERATION」（2025年3月3日付）、前作「Make or Break」（同年7月7日付）に続き、今年度自身3作目【※1】、通算では12作目のシングル1位となった。
【動画】櫻坂46「Unhappy birthday構文」ミュージックビデオ
初週売上は、6月に発売された前作「Make or Break」（2025年7月7日付）の47.5万枚を上回る52.5万枚。昨年のシングル「自業自得」（2024年7月8日付）以来、1年4ヶ月ぶり、自身通算2作目の初週売上50万枚超えとなった。また2020年12月21日付での1stシングル「Nobody’s fault」【※2】から13作連続の初週売上30万枚超えも記録した。
本作は、三期生・村井優（むらい・ゆう）が表題曲で初めてのセンターを担当。「誕生日を祝う・祝われる」ことに対する想いをテーマにした楽曲で、ミュージックビデオではそれをポップでダークな世界観で表現している。
10月29日には、櫻坂46公式YouTubeチャンネルで当シングルリリースを記念したスペシャル番組が生配信。来年4月11日、12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で、5周年記念ライブ『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』の開催決定が発表された。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】「デビュー（1st）シングル」記録はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除くため、本作は対象外
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
【動画】櫻坂46「Unhappy birthday構文」ミュージックビデオ
初週売上は、6月に発売された前作「Make or Break」（2025年7月7日付）の47.5万枚を上回る52.5万枚。昨年のシングル「自業自得」（2024年7月8日付）以来、1年4ヶ月ぶり、自身通算2作目の初週売上50万枚超えとなった。また2020年12月21日付での1stシングル「Nobody’s fault」【※2】から13作連続の初週売上30万枚超えも記録した。
10月29日には、櫻坂46公式YouTubeチャンネルで当シングルリリースを記念したスペシャル番組が生配信。来年4月11日、12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で、5周年記念ライブ『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』の開催決定が発表された。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】「デビュー（1st）シングル」記録はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除くため、本作は対象外
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞