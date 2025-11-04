&TEAM、自己最高初週売上50万枚超えでアルバム1位 10月28日に韓国でもデビュー【オリコンランキング】
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の最新アルバム『Back to Life』（バック トゥ ライフ）が、11月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において1位に初登場。自身通算4作目の1位を獲得した。
【個別ショット】黒基調の衣装で登場した&TEAM キュートなポーズも
初週売上は53.2万枚で、2024年12月30日付『雪明かり（Yukiakari）』の初週売上33.4万枚を超え、自己最高初週売上を記録した。「オリコン週間アルバムランキング」での初週売上50万枚超えは、Snow Man、timelesz、Stray Kids、Mrs. GREEN APPLEに続く、今年度5作目【※1】【※2】で自身初の達成となった。
&TEAMは“Japan to Global”を実現するための新たな一歩として10月28日、本作で韓国デビューを果たした。
本作は、グループのアイデンティティである“オオカミ”が持つ、本能的で挑戦的な精神を表現。タイトル曲「Back to Life」には、挫折や試練といった過去の傷さえ成長の糧に変え、“蘇る本能”で再び立ち上がる強い意志が込められている。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】今年度「週間アルバムランキング」で初週売上50万枚超えを達成したほか作品※達成順／Snow Man『THE BEST 2020 - 2025』（2025年2月3日付）、timelesz『FAM』（2025年6月23日付）、Stray Kids『Hollow』（2025年6月30日付）、Mrs. GREEN APPLE『10』（2025年7月21日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
【個別ショット】黒基調の衣装で登場した&TEAM キュートなポーズも
初週売上は53.2万枚で、2024年12月30日付『雪明かり（Yukiakari）』の初週売上33.4万枚を超え、自己最高初週売上を記録した。「オリコン週間アルバムランキング」での初週売上50万枚超えは、Snow Man、timelesz、Stray Kids、Mrs. GREEN APPLEに続く、今年度5作目【※1】【※2】で自身初の達成となった。
本作は、グループのアイデンティティである“オオカミ”が持つ、本能的で挑戦的な精神を表現。タイトル曲「Back to Life」には、挫折や試練といった過去の傷さえ成長の糧に変え、“蘇る本能”で再び立ち上がる強い意志が込められている。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】今年度「週間アルバムランキング」で初週売上50万枚超えを達成したほか作品※達成順／Snow Man『THE BEST 2020 - 2025』（2025年2月3日付）、timelesz『FAM』（2025年6月23日付）、Stray Kids『Hollow』（2025年6月30日付）、Mrs. GREEN APPLE『10』（2025年7月21日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞