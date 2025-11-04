TWICE・SANA、MINA・JEONGYEON、魅力的な“瞳”で“自分らしい美しさ”体現
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANA（サナ）、MINA（ミナ）、JEONGYEON（ジョンヨン）が、カラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」のブランドアンバサダーに就任。新WebCMが公開された。
【ソロカット】それぞれの魅力があふれるCMカット
7日に発売される新シリーズでは、SANA、MINA、JEONGYEONがそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“自分らしい美しさ”を体現。瞳に宿る透明感・艶・意志を描き出す、ブランドの新たなビジュアルストーリーとして展開される。
SANAが着用する「RADIRIS」は、繊細なグラデーションと立体感が上品で洗練されたまなざしを演出。光をまとったような透明感が、性別を問わず惹きつける“クラスアップアイ”をかなえる。MINAが着用する「MAVILAGE」は、清楚さと艶めきを両立した“愛されナチュラル”なライン。素の魅力を引き出す透明感が、大人の女性らしい柔らかさと気品を際立たせる。JEONGYEONが着用する「GIRL CRUSH」は、自分らしさを楽しむすべての人へ向けた、クールでモードなカラーバリエーション。媚びない強さと意志を感じさせるまなざしが、ユニセックスな美しさを表現する。
映像では、それぞれの世界観に合わせたライティングや色彩、スタイリングを採用し、個性豊かなビジュアルを発信する。
【ソロカット】それぞれの魅力があふれるCMカット
7日に発売される新シリーズでは、SANA、MINA、JEONGYEONがそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“自分らしい美しさ”を体現。瞳に宿る透明感・艶・意志を描き出す、ブランドの新たなビジュアルストーリーとして展開される。
映像では、それぞれの世界観に合わせたライティングや色彩、スタイリングを採用し、個性豊かなビジュアルを発信する。