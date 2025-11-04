「服にお金使いすぎた、、」→【ハニーズ】が救世主！ 大人が持ちたい♡「高見えバッグ」

秋冬に向けていろいろな洋服を揃えるうちに、お財布が寂しくなったという人も多いのでは？ バッグも新調したかったのに……と思っているなら、【ハニーズ】やハニーズの一部店舗で買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。通勤にもぴったりのレザー調トートや多ポケット付きのバッグなど、大人女性が持ちたくなるような高見えバッグが揃っています。

通勤バッグにぴったりな高見えA4トート

【GLACIER lusso】「ポーチ付A4トート」\4,980（税込）

レザー調の素材を使った、きちんと感のあるトートバッグ。バッグ上部のベルトデザインがいいアクセントになっています。A4サイズ対応で、書類やノートPCを持ち運ぶお仕事シーンにもぴったり。「前後のあおりポケットと内側の豊富なポケットで整理整頓もラクラク」（公式HPより）、付属のミニポーチも小物をしまっておくのに便利です。

ゴールド使いがポイントのきれいめトート

【ハニーズ】「ベルトハンドルA4トート」\3,680（税込）

高見えするレザー調素材とスクエアフォルムが特徴のトートバッグ。こちらもA4対応サイズながら、コンパクトに見える絶妙なサイズ感です。ベルトハンドルやゴールドのプレートチャームが差し色となっていて、高級感もプラス。底鋲や豊富なポケット、開閉口のファスナーなど使い勝手のよさも期待できます。ブラックやグレージュなど、お仕事服にも合わせやすい上品な5色がラインナップ。

大人可愛いアシメデザインの2WAYバッグ

【GLACIER lusso】「リボンハンドルバッグ」\4,980（税込）

かっちりとした見た目とシボ感のあるレザー調素材が高見えするバッグ。アシンメトリーなデザインをあしらったリボンハンドルが目を引きます。大人っぽくも可愛らしさも備えたバッグは、フェミニンなコーディネートによく合いそう。カラーはブラックとモカの2色展開で、どちらも上品な印象です。ショルダー紐の着脱が可能な2WAY仕様です。

いろんなシーンでヘビロテしたい縦長トート

【ハニーズ】「やわらか多ポケットトート」\2,980（税込）

やわらかなレザー調素材を使った、幅広いコーデに合う縦型トートバッグ。シンプルなデザインと、縦36cm × 横26cm × マチ9cmのA4対応サイズで、お仕事から休日のお出かけまでさまざまな場面で活躍しそうです。「開閉はマグネットでらくらく」「荷物の整理がしやすい多ポケット仕様」（公式HPより）など、使い勝手の良さにも期待できそう。整理整頓しやすいA4バッグを探している人にぴったりです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Hina.W