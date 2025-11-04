金満球団メッツ、今オフターゲット３位・岡本和真、４位・村上宗隆　岡本が村上を上回った「２つの理由」

米ニューヨークのテレビ局「ＳＮＹ」は３日（日本時間４日）、今オフにメッツが獲得を目指すべきＦＡ選手のトップ１０を紹介し、３位に巨人からポスティングシステムでの移籍を目指す岡本和真内野手（２９）、４位にヤクルトからポスティングで移籍を目指すことが濃厚な村上宗隆内野手（２５）が入った。

圧倒的な資金力を武器に、昨オフはソトを１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円＝契約時のレート）を獲得するなど、近年は毎オフ話題の中心になるメッツ。だが、今季はポストシーズン進出すら逃して、今オフも積極的に補強に動くものとみられている。

１位は抑えのディアスで、２位は一塁手のアロンソ。いずれも今季メッツでプレーし再契約を目指すこととなる。ディアスは通算２５３セーブの守護神。２３年から５年総額１億２００万ドル（約１５３億円＝同）の契約を結んだが、２年の契約を残してオプトアウトする可能性が高いとされ、アロンソもオプションを破棄してＦＡとなる見込みとされている。

そしてその２人に続いて３、４位にランクインされたのが岡本、村上だ。ＳＮＹでは岡本が村上よりも容易になった理由を「２つの理由」として説明。「三振の少なさ」、「守備力」だとした。村上は三振の多さに課題があり、ゴールデングラブ賞を獲得したことある岡本の守備力も上回っているとして「アロンソがＦＡで退団した場合、岡本が一塁を担う可能性がある。メッツが三塁を守らせることを決断する可能性もある」とした。

村上については「２０２６年に２６歳となり、驚異的なパワーを持っている」と紹介。「アロンソが退団した場合、村上も悪くはないだろう。パワーがメジャーで通用すればゲームチェンジャーになり得て、アロンソよりも５歳若い」とした。

５位以下はスアレス（パドレス＝救援投手）、シース（パドレス＝先発投手）、ブレグマン（レッドソックス＝三塁手）、キング（パドレス＝先発投手）、シュワバー（フィリーズ＝外野手、ＤＨ）、ビシェット（ブルージェイズ＝遊撃手）と続いた。