U-17ワールドカップが11月3日にカタールで開幕し、U-17日本代表はU-17モロッコ代表と対戦。試合は2−0で日本が勝利した。



GK村松秀司（ロサンゼルスFC）、MF長南開史（柏レイソル）、FW吉田湊海（鹿島ユース）らが先発に名を連ねたこの試合。上の世代であるU-20ワールドカップで優勝したモロッコだが、U-17世代も前半から日本のゴールを脅かした。試合が動いたのは57分。FW浅田大翔のパスに反応したMF瀬口大翔が、ペナルティエリア左手前から右足一閃。ゴール右に決まり、U-17日本代表が先制した。





One touch is all it takes #U17WC pic.twitter.com/gTPva37YEz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 3, 2025

アフリカの強豪相手に先制した日本は試合終了間際、FW吉田湊海のロングパスにFWマギージェラニー蓮が反応。ペナルティエリア内に進み、相手のパスミスを誘発し、こぼれ球を平島大悟が押し込んんで追加点。試合は2−0で首位終了し、日本が幸先良く白星スタートを切った。U-17ワールドカップは出場国が24チームから48チームに大幅にされ、4チームずつの合計12グループに分かれて各組上位2チームと各組3位のうち成績上位の8チームが決勝トーナメントに進出するレギュレーションとなっている。日本はグループBに組み込まれ、U-17のモロッコ、ニューカレドニア、ポルトガル代表と同組になった。初戦を白星で飾った日本代表は次節、6日にニューカレドニアと対戦する。