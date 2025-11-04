ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１４７ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均 47415.19（-147.68 -0.31%）
ナスダック 23886.22（+161.26 +0.68%）
CME日経平均先物 52520（大証終比：+50 +0.10%）
欧州株式3日終値
英FT100 9701.37（-15.88 -0.16%）
独DAX 24132.41（+174.11 +0.73%）
仏CAC40 8109.79（-11.28 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.607（+0.033）
10年債 4.116（+0.039）
30年債 4.699（+0.047）
期待インフレ率 2.317（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.667（+0.034）
英 国 4.435（+0.026）
カナダ 3.147（+0.028）
豪 州 4.336（+0.040）
日 本 1.663（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.20（+0.22 +0.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4018.50（+22.00 +0.55%）
ビットコイン（ドル）
106837.56（-3154.47 -2.87%）
（円建・参考値）
1646万3668円（-486104 -2.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
