NY株式3日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均　　　47415.19（-147.68　-0.31%）
ナスダック　　　23886.22（+161.26　+0.68%）
CME日経平均先物　52520（大証終比：+50　+0.10%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9701.37（-15.88　-0.16%）
独DAX　 24132.41（+174.11　+0.73%）
仏CAC40　 8109.79（-11.28　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.607（+0.033）
10年債　 　4.116（+0.039）
30年債　 　4.699（+0.047）
期待インフレ率　 　2.317（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.667（+0.034）
英　国　　4.435（+0.026）
カナダ　　3.147（+0.028）
豪　州　　4.336（+0.040）
日　本　　1.663（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.20（+0.22　+0.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4018.50（+22.00　+0.55%）

ビットコイン（ドル）
106837.56（-3154.47　-2.87%）
（円建・参考値）
1646万3668円（-486104　-2.87%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ