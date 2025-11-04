大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）の所属するドジャースは２日、球団初のワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を達成したカナダ・トロントからチャーター機で移動し、本拠地ロサンゼルスに戻った。到着後には山本がトロフィーを掲げるなど、充実の凱旋となった。３日にロサンゼルス市内でパレードが開催される予定だ。

ロサンゼルスに帰ってきたチームにあって、堂々の姿を見せたのは山本だ。チャーター機到着後、優勝トロフィーを力強く掲げて降り立った。ＷＳでは３試合に登板して３勝を挙げ、日本勢２人目となる最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた男にふさわしい凱旋となった。

第７戦も延長戦にもつれるなど、ブルージェイズとの歴史に残る激闘から一夜が明けた。選手はリラックスした表情を見せながら、ＷＳ２連覇の余韻に浸っていた。球団公式のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムでは、機内の様子などが惜しむことなく公開された。

そこでは山本が優勝トロフィーを抱きながら眠るような姿や、大谷が笑顔で優勝トロフィーを抱きしめる様子を紹介。佐々木がチームメートと談笑する動画も投稿されていた。また、山本は自身のインスタグラムで「みんなのためなら、まだまだ投げられる！！」とつづり、マウンド上で仲間から祝福された写真などを投稿していた。

３日には、午前１１時（日本時間４日午前４時）から、ロサンゼルス市内でパレードが行われ、ドジャースタジアムで祝勝のイベントが予定されている。昨年のパレードでは、大谷は真美子夫人と愛犬のデコピンとともにバスに乗り、沿道のファンに応え、イベントでは英語のスピーチを披露して沸かせた。今年も大谷はもちろん、ＷＳのＭＶＰ男である山本のスピーチや、佐々木にとって初のパレードでの表情などにも注目が集まる。