　ユーロドルは緩やかながらも下値模索が続いており、１．１５割れを試す水準まで下落している。ユーロ自体の動きはなく、専らドルの動きがユーロドルを決定づけている。

　ＥＣＢは先週、政策金利を据え置いたが、ＥＣＢの利下げサイクルはすでに終了しており、市場でも来年一杯までは金利は据え置かれると見ている。

　一方、ユーロ円はＮＹ時間に入って１７７円台前半まで下落したものの、１７７．７０円付近まで買い戻される展開。こちらは円安がユーロ円を押し上げており、上昇トレンドを継続している状況。

EUR/USD　1.1531　EUR/JPY　177.73　EUR/GBP　0.8771

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美