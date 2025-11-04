ユーロドルは緩やかながらも下値模索が続いており、１．１５割れを試す水準まで下落している。ユーロ自体の動きはなく、専らドルの動きがユーロドルを決定づけている。



ＥＣＢは先週、政策金利を据え置いたが、ＥＣＢの利下げサイクルはすでに終了しており、市場でも来年一杯までは金利は据え置かれると見ている。



一方、ユーロ円はＮＹ時間に入って１７７円台前半まで下落したものの、１７７．７０円付近まで買い戻される展開。こちらは円安がユーロ円を押し上げており、上昇トレンドを継続している状況。



EUR/USD 1.1531 EUR/JPY 177.73 EUR/GBP 0.8771



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

