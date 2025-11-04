英国から他国に移住する富裕層に特別税を課し、高級住宅に対する税金を引き上げることを同国のリーブス財務相は検討している。今月下旬の予算発表を前に、このほかさまざまな財政再建案が挙がっているという。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。



英財務省当局者は最大３５０億ポンドに上る財政不足を補うため、数十に上る増税案をまとめた。ただ、リーブス財務相が最終的に採用するのはその一部だけになる見込みだ。



リーブス財務相はどの増税案を採用するかまだ決めていないという。予算責任局（ＯＢＲ）による最終的な財政見通しが提出され、財政不足がいくらになるのか明確になってから決断する見通しだという。



リーブス財務相は投資家や労働党議員らの予想を上回る大胆かつ進歩的な税制変更を検討している。生産性予想の下方修正で公的財政に２００億ポンドの追加的打撃が発生するとしたOBRの指摘を逆手に取り、より公正で簡素な税制を実現させたい考えだという。



そのため、検討されている増税案の多くは富裕層に対象を絞ったものだと、関係者は指摘。英タイムズ紙は週末に、租税回避地に逃れようとする富裕な英国人に「清算税」を導入する案にリーブス氏は乗り気だと伝えていた。



同紙によると、国外移住後に英国資産を売却すれば現在の法制度ならキャピタルゲイン税がかからないが、リーブス財務相は移住目的の出国時点で資産に２０％の税を課す案を検討している。これにより約２０億ポンドの歳入を見込んでいるという。

