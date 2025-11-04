NY株式3日（NY時間11:19）（日本時間01:19）
ダウ平均　　　47372.22（-190.65　-0.40%）
ナスダック　　　23841.22（+116.26　+0.49%）
CME日経平均先物　52415（大証終比：-55　-0.11%）

欧州株式3日GMT16:19
英FT100　 9703.36（-13.89　-0.14%）
独DAX　 24118.74（+160.44　+0.67%）
仏CAC40　 8100.26（-20.81　-0.26%）

米国債利回り
2年債　 　3.607（+0.033）
10年債　 　4.118（+0.041）
30年債　 　4.702（+0.050）
期待インフレ率　 　2.319（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.666（+0.033）
英　国　　4.444（+0.035）
カナダ　　3.139（+0.020）
豪　州　　4.336（+0.040）
日　本　　1.663（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.39（+0.41　+0.67%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4016.00（+19.50　+0.49%）

ビットコイン（ドル）
106159.38（-3832.65　-3.48%）
（円建・参考値）
1636万3407円（-590765　-3.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ