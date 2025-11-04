ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１９０ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間11:19）（日本時間01:19）
ダウ平均 47372.22（-190.65 -0.40%）
ナスダック 23841.22（+116.26 +0.49%）
CME日経平均先物 52415（大証終比：-55 -0.11%）
欧州株式3日GMT16:19
英FT100 9703.36（-13.89 -0.14%）
独DAX 24118.74（+160.44 +0.67%）
仏CAC40 8100.26（-20.81 -0.26%）
米国債利回り
2年債 3.607（+0.033）
10年債 4.118（+0.041）
30年債 4.702（+0.050）
期待インフレ率 2.319（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.666（+0.033）
英 国 4.444（+0.035）
カナダ 3.139（+0.020）
豪 州 4.336（+0.040）
日 本 1.663（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.39（+0.41 +0.67%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4016.00（+19.50 +0.49%）
ビットコイン（ドル）
106159.38（-3832.65 -3.48%）
（円建・参考値）
1636万3407円（-590765 -3.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
