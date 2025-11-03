わかっていても惹かれる。既婚男性に恋する女性の「リアルな心理」
相手の男性が既婚者と分かっていながら、心が動いてしまう。そんな“止められない恋”を経験する女性は少なくありません。実は理性ではダメとわかっていても、無性に惹かれてしまうのには理由があるんです。そこで今回は、既婚男性に恋をしてしまう女性の「リアルな心理」を解説します。
男性の安心感と余裕に惹かれる
既婚男性は、経験からくる落ち着きや包容力を持っています。ガツガツしていない会話のトーンや、聞き上手な姿勢が“癒し”として映ることも。恋愛に疲れた女性ほど、その穏やかさに心を預けたくなるのです。
禁止されるほど燃えてしまう
「いけない関係」と分かっているほど、恋心は強くなるもの。人は“制約”があると、それを乗り越えたくなる心理が働きます。会えない時間が特別感を高め、「彼しかいない」と思い込んでしまうのです。
優しさを“特別扱い”と錯覚してしまう
仕事や悩みを親身に聞いてくれる、ちょっとした男性の気遣い――。それが恋愛感情ではなくても、心が満たされていない時には“愛”に見えてしまうものです。本当は“ただ誰に対しても優しい男性”なのに、“自分を特別扱いしてくれる男性”だと勘違いしてしまうのでしょう。
“既婚男性”に惹かれるのは、心が求めている何かがあるから。でも、本当にあなたを幸せにするのは「信じ合える愛」。その違いに気づけると、きっと恋の迷路に迷い込むことはなくなりますよ。
🌼好きになっても幸せになれない。「女グセの悪い男性」を見抜く方法