浮気されてる予感がしたら…。彼氏を追い込む「質問テク」
どうしても浮気グセの直らない男性っているもの。
そこで今回は、そんな男性を追い込む「質問テク」を紹介します。
ぜひ彼氏の浮気されてる予感がした時に活用してみてください。
「最近いいことあった？」
彼氏の浮気を疑った時は、「最近いいことあった？」と突然質問してみてください。
この質問に明らかに彼氏が動揺しているようであれば、浮気している可能性があります。
「スマホを貸してくれない？」
「スマホを貸してくれない？」と頼んでみるのもおすすめ。
そういう時は「親に電話したいんだけど、スマホの充電がないから」などと断りにくいお願いの仕方をするのが賢明です。
「この前は何でドタキャンしたんだっけ？」
浮気中となると、彼氏はデートの約束をドタキャンすることも。
その際の言い訳をきちんと覚えておいた上で、しばらく日は経ってから「この前は何でドタキャンしたんだっけ？」などと理由を確かめてみましょう。
その時に言っていた言い訳と内容がもし異なるなら、浮気されている可能性が高いです。
「正直浮気してない？」
もし浮気の証拠と言えるものを手に入れたら、「正直浮気していない？」とストレートに聞いてみましょう。
浮気の証拠を手に入れたからこそできる質問なので、逆に証拠を掴んでない時にしてしまうと一気に話が誤じれる可能性もあるので注意してください。
もし彼氏が浮気性タイプとわかっているなら、ぜひ今回紹介した質問を上手に繰り出して、浮気の抑止につなげていきましょうね。
