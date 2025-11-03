お腹を大きくねじって“くびれ復活”！１日１セット【贅肉解消につながる】簡単ポーズ
「ウエストのくびれがなくなってきた」「お腹のもたつきが気になる」という人に断然おすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタ・アシュヴァ・サンチャラナーサナ】。初心者でも実践しやすく、数あるヨガの中でも“最もお腹をねじるポーズ”と呼ばれ、体幹や腹斜筋にしっかりアプローチ。内臓の位置を整えながら、くびれラインを引き締めてくれます。
お腹を大きくねじって“くびれ筋”を刺激
このポーズの最大の特徴は、上体を深くねじることで「腹斜筋（ふくしゃきん）」をダイレクトに刺激できる点。腹斜筋はウエストのカーブを作る「くびれ筋」と呼ばれ、年齢とともに衰えやすい部分です。
パリヴリッタ・アシュヴァ・サンチャラナーサナ
（１）床に四つ這いの姿勢になって、右脚を大きく前に踏み込む
（２）右脚のひざに右手をかけ、背中をまっすぐ伸ばしたまま上半身を右にねじる
▲視線は天井方向に向けます
（３）右腕を真上に上げてゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
続けて脚を変えて反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「しっかりお腹がねじられていること」、「後ろに伸ばす脚と背中もきちんと伸びていること」の２つがポイント。（３）の腕を真上に上げることが難しい人は、（２）の姿勢でゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする形でOKなので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
