ルーティン化でもう焦らない！手抜きに見えないのにアカ抜ける「５分メイクテク」
「あと５分で家を出なきゃ！」という時間のない時でも、きちんと見えるメイクは可能。そのポイントは“ルーティン化”。手順を固定しておけば、焦らずキレイをキープできます。そこで今回は忙しい女性におすすめの、手抜きに見えないのにアカ抜ける「５分メイクテク」を紹介します。
ベースは“ツヤ下地×部分カバー”で清潔感を演出
まずは肌作りから。全顔にファンデを塗る時間がない日は、ツヤタイプの下地を薄くのばすだけで十分です。くすみや赤みが気になる部分だけ、コンシーラーをポンとのせてなじませましょう。思いきって“塗らない部分”を作るのも時短のコツです。
▲下地でトーンアップ。気になる部分だけコンシーラーを重ねて、時短でも均一美肌に
仕上げに軽くフェイスパウダーをのせると、清潔感のあるサラッとした肌に。ツヤを残すことで「時間をかけた風」の上質肌に見せられます。
“万能パレット”で時短＆アカ抜けアイメイク
時短アイメイクはパレット１つで完結させるのが鉄則。ベージュやモーブ系など、肌なじみの良い万能カラーを選ぶと失敗しません。
▲ベージュ系アイで抜け感をプラス。ブラシでさっと塗るだけで自然な立体感が生まれる
まぶた全体にベース色をのばし、二重幅に中間色を入れ、締め色を目のキワに細く入れるだけ。マスカラは上まつげのみでOK。自然な陰影で、抜け感のある印象に仕上がります。
リップとチークで“血色とツヤ”を一瞬で足す
顔全体を明るく見せるには、血色感が命。リップとチークは同系色でまとめ、肌になじむコーラルやピンクベージュを選ぶのがおすすめです。
▲コーラルリップで血色感をひと塗り。ツヤを仕込めば、瞬時に明るくヘルシーな印象へ
指でトントンとのせるだけでも、ふわっと明るい印象に。最後にツヤリップを重ねると、表情が一気に“今っぽく”なります。
メイクの時短は、“考えすぎないこと”が最大のコツ。ルーティン化しておけば、慌ただしいお出かけ前も焦らず自信を持てる顔に。５分メイクで、１日のスタートをもっと心地よくしてみませんか？＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
