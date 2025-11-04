【青の王朝 Dodger Blue Dynasty】21世紀初で球団初のワールドシリーズ連覇をさまざまな人物や角度から振り返る連載「青の王朝 Dodger Blue Dynasty」。第1回は昨オフに大規模な改修を行い、機能を拡充させて選手たちを支えた本拠地ドジャースタジアムについて。改修を指揮したジャネット・マリー・スミス上級副社長（67）に聞いた。（取材・杉浦大介通信員）

1月、佐々木が入団会見を行った時、ドジャースタジアムのグラウンドは多くが掘り起こされていた。昨オフ、1億ドル（約154億円）をかけて大規模な改修を行ったからだ。

コンディショニングルーム、トレーニングルームだけでなく、栄養面を支えるフルサービスキッチンなど、さまざまな改善がなされ連覇に臨んだ。広がった打撃ケージには、大谷も愛用する実際の投手の球速や球筋を再現できるビジュアル式打撃マシンのトラジェクトアークを2台導入。「打撃ケージというより“パフォーマンスセンター”に近い設備になりました。クラブハウス全体の面積は約30％増え、選手たちの反応は本当に良かった」とスミス上級副社長は力を込める。

仮眠室には重力を感じさせない無重力ベッド、水の上に浮かぶようなウオーターベッドタイプのマットレスなど各種休息スペースを完備した。「目的は休息というより、身体のリカバリー（回復）」とスミス氏は形容する。3月に東京で開幕したド軍の今季レギュラーシーズン移動距離は、30球団最長の約7万8300キロと地球ほぼ2周分。加えてポストシーズンでも東海岸のフィラデルフィアや、カナダのトロントと過酷な長旅は続いた。そんな戦いを支える最新の“前線基地”へ。実際に選手たちは以前よりずっと早く球場に来るようになり、オフも本拠施設内で過ごすことが増えたという。

「この施設が彼らに必要な全てを与えていると自負しているし、チームの一貫したパフォーマンスやワールドシリーズ連覇にもつながっていると思います。物理的な環境というのは、人の行動や意識に本当に影響を与えるのです。まだドジャースタジアムの進化を止めるつもりはありません」と過去にオリオールズ、レッドソックス、ブレーブスの球場設計にも関わったスミス氏は満足げに語る。10年契約の大谷が昨年掲げた「10連覇」まで、あと8回――。前人未到の挑戦を、技術を磨き、体を鍛えて整え、癒やしてくれる最高の本拠地が支えていく。