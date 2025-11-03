【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『欲しいものは選りすぐっていましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
ただひたすら欲しいものを毎日追いかけるより、計画的に狙うべきものを絞っていく方が良いです。全部を望んでしまうと縁が遠のくものもあるでしょう。仕事や公の場では多少飛躍しなくて燻っている方が、周囲の人達に慕ってもらいやすくなるようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分に自信を持ちすぎるとズレている行動ばかりとってしまいそうです。相手の感情や希望をよく読み取るようにしましょう。デリカシーなどにも気をつけると良いです。シングルの方は、保持したいものが沢山ある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の行動が一貫せずチグハグです。
｜時期｜
11月12日 自分で自分を抑える ／ 11月16日 ヤキモチを妬かれる
｜ラッキーアイテム｜
美容院
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞