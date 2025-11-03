いつ連絡くれるの？ 男性の連絡が途絶えてしまう「理由」
気になっている男性と定期的に連絡を取り合っていたのに、急に男性からの連絡が途絶えたことってありませんか？
自分に何か落ち度があったのかと考えてしまうものです。
そこで今回は、男性が連絡をくれなくなる「理由」について紹介します。
ベストな返事が見つからなくて、面倒くさくなっている
女性に対して好意があると、「嫌われたくない」という気持ちからベストな返事をしようと男性はするもの。
でも、いくら考えてもベストな返事が見つからなかった時、つい面倒くさくなって放置してしまうという男性も中にはいるので、もし返信に困るような内容を送っていたことに気づいたら、別の話題で連絡するようにしてみましょう。
連絡できないくらい忙しかったり、他に優先すべきことがあったりする
男性が連絡を途絶えさせてしまう理由の中には、単純に忙しかったりするケースがあります。
仕事で繁忙期になると、本当にプライベートの時間がなくなるような男性はどうしても連絡が途絶えがち。
そういう男性の場合は「手が空いた時でいいから返信してほしい」という旨を送るだけに留めておきましょう。
また、友達付き合いや趣味を恋愛よりも優先させる男性も連絡が途絶えがちですが、そういう男性にいきなり恋愛を最優先にさせるのは難しいので、気長に待つ必要がありそうです。
男性からの連絡が途絶えることが続いているなら、もしかしたら関係を見直すべき段階かも知れないということも頭に入れておいてくださいね。
